Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza spiega i motivi dietro alla sua partecipazione

Il nome a sorpresa di questa edizione del “Grande Fratello Vip” è sicuramente Michele Cucuzza. Per il conduttore infatti si tratta della sua prima esperienza in un reality show, dopo aver condotto dal 1998 fino al 2008 il programma in onda inizialmente su Rai 2 e Rai 1, “La Vita in diretta”.

Per parlare di questa esperienza al “Grande Fratello Vip“, Michele Cucuzza si è lasciato intervistare dal sito “Adnkronos” dalla giornalista Alisa Toaff. In questa circostanza ammette di apprezzare molto l’affetto e le belle parole che sta ricevendo in queste ore da parte del pubblico.

Le dichiarazioni di Michele Cucuzza

Il conduttore sembra volersi godere questa esperienza a 360 gradi, dichiarando di non temere nessuno dei concorrenti, seppure al momento conosce solamente il nome di quattro partecipanti: “Per me è un po’ una prova, una sfida, diciamolo… Comunque sono sempre gli ascoltatori a decidere quanto tempo uno può rimanere nella ’casa”.

In questa intervista spiega anche i motivi dietro a questa sua partecipazione al “Grande Fratello Vip“, spiegando che i contatti avvenivano già da molto tempo: “Per la verità, a me non andava tanto di fare la parte di quello che si rivede in tv giusto in un reality ma dopo tre stagioni di successo in un programma televisivo popolare come ‘Buon pomeriggio’, in onda su Telenorba e visto da mezza Italia fino a maggio scorso non ho più avuto motivo di negarmi. Una cordialissima telefonata di Alfonso Signorini ha coronato l’intesa”.

Spesso i reality show hanno causato una perdita di credibilità al personaggio. Tuttavia Michele Cucuzza dichiara nel non temere una situazione del genere, poiché pensa che i tempi siano ormai cambiati. Anche in televisione ricorda di aver fatto vari generi, tra cui la tv di servizio a “Uno mattina” e l’informazione mista e l’intrattenimento a “La vita in diretta”, facendo nello stesso tempo radio e libri.