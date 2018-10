Grande Fratello Vip, Maurizio Battista attacca Valerio Merola: "Sei un poveraccio"

In questa settimana al Grande Fratello Vip si è parlato molto del litigio avvenuto a casa tra Maurizio Battista e Valerio Merola. In confessionale, il conduttore televisivo aveva espresso tutta la delusione per la nomination del comico romano nella settimana scorsa. Per questo motivo l’ha definito come una persona con nessun “animo nobile“. Il loro confronto è continuato anche durante la cena, con Maurizio Battista che è scoppiato anche in lacrime.

Durante la diretta dell’8 ottobre del Grande Fratello Vip, la conduttrice Ilary Blasi insieme ad Alfonso Signorini hanno cercato di far chiarire Maurizio Battista con Valerio Merola e nella discussione entra anche il conduttore Enrico Silvestrin. Il confronto però non è andato nel migliore dei modi, e i due hanno continuato a scambiarsi delle parole molto dure.

Il primo ad inserirsi in questo discorso è Enrico Silvestrin. Il conduttore di MTV rivela di non apprezzare il fatto che Valerio Merola racconti dinanzi a tutti le sue conquiste in campo sentimentale aggiungendo che non è una cosa giusta per i telespettatori, e in particolar modo i genitori, che ascoltano da casa.

In seguito dice la sua il comico romano Maurizio Battista: “Non sono socio di questo signore. Sono una persona perbene e più volte gli ho detto che questo non era un hotel. Lui stava lì, tranquillo, con il suo sigaro. Ha detto che l’ho pugnalato alle spalle ma noi non siamo amici. L’ho incontrato per la prima volta qua dentro. La differenza tra me e te è che io posso anche uscì tra un quarto d’ora, non mi cambia niente. A te invece sì perché sei un poraccio”.

Durante la pubblicità però volano parole pesanti, in cui Valerio Merola definisce Maurizio Battista come un “pezzo di me**a”. Una frase che non è stata apprezzata da Enrico Silvestrin: “Pezzo di me**a sarai tu. Se non ti mena lui, lo faccio io. Così faccio quando si toccano i miei amici”. Di lì a poco tempo però viene eliminato ed esce senza salutare i due.