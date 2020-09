Grande Fratello Vip, Matilde Brandi si lascia andare e confessa: "Pensavo di soffrire di più"

Matilde Brandi ha varcato la soglia della Casa di Cinecittà ed è diventata a tutti gli effetti una concorrente di questa edizione del “Grande Fratello Vip“. Era molto tempo che la Brandi veniva corteggiata dagli autori del reality show, ma non aveva mai trovato il momento opportuno per decidere di avventurarsi in questo gioco.

La cosa che più la faceva desistere dalla tentazione di accettare la proposta è sempre stato il suo ruolo di mamma. Matilde, infatti, ha due splendide gemelle che le hanno occupato interamente il tempo e la voglia di stare con loro le ha sempre impedito di prendere impegni lavorativi che l’avrebbero tenuta lontano per molto tempo.

Ora le sue bimbe stanno crescendo – Aurora e Sofia hanno infatti compiuto 14 anni – e per la Brandi è arrivato il momento di abbandonare il nido e lanciarsi di nuovo nel mondo dello spettacolo che negli anni passati l’ha vista in diversi ruoli da ballerina, showgirl, conduttrice televisiva, fino ad arrivare al teatro. Una carriera ricca di soddisfazioni e per lei è giunto il momento di aggiungere alla sua carriera anche l’esperienza al GF Vip.

Grande Fratello Vip, Matilde Brandi e la lontananza dalle sue figlie

Parlando con la sua compagna di viaggio Ardua Del Vesco, la Brandi confessa di avere un po’ di timore per le nuove entrate previste nella puntata di questa sera – venerdì 18 settembre – e teme che gli equilibri della Casa possano essere messi in pericolo. Inoltre, con molta sorpresa, racconta di come sta affrontando la lontananza dai suoi affetti.

“Io pensavo di soffrire di più, sono sincera mi manca la mia vita, però mi sono tanto divertita con voi, non mi sono mai annoiata” queste le parole di Matilde che si sarebbe immaginata un distacco più traumatico, ma forse la serenità di sapere ormai grandi le sue figlie le ha permesso di affrontare questa esperienza in maniera del tutto tranquilla.