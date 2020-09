Grande Fratello Vip, Matilde Brandi entrerà nella Casa: "Ma mio marito non è molto d’accordo"

Nel corso degli anni Matilde Brandi è stata accostata più volte alle varie edizioni “vip” del “Grande Fratello”. Per lei si tratta di una avventura totalmente inedita, poiché l’ex concorrente di “Tale e quale show” non ha mai preso parte a un reality show.

Intervistata dal settimanale “DiPiù“, diretto da Osvaldo Orlandini, conferma la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”. Successivamente svela che il marito Marco Costantini inizialmente non ha approvato la sua scelta di prendere parte al reality show, e pur non convididendo la sua scelta ha deciso comunque di sostenere la moglie.

Le parole di Matilde Brandi

Anche la showgirl rivela di essere molto tranquilla del proprio marito, rivelando che lascia nelle mani sicure le sue due figlie: “Marco non è molto d’accordo. Lui è molto diverso da me. Non lavora nel mondo dello spettacolo. È un uomo molto serio, quindi chiaramente non approva la mia scelta. Però, mi lascia fare, come sempre. Alla fine ho deciso io. Marco, comunque, è un bravissimo padre. È molto presente, quindi sono tranquilla. So che le ragazze sono in buone mani”.

Nonostante ammetta che ci siano degli alti e bassi nella relazione con Marco Costantini, la showgirl afferma che non potrebbe mai innamorarsi di un uomo nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Oltre a essere poco convinta della lista degli uomini che hanno detto di “sì” ad Alfonso Signorini, la Brandi vuole dare un buon esempio alle figlie.

Quindi Matilde Brandi afferma con assoluta certezza che: “Ho visto i nomi dei concorrenti maschili e, sinceramente, non ho notato nessuno per cui potrei perdere la testa. Poi ho un compagno e anche se la nostra relazione va avanti tra alti e bassi innamorarmi di nuovo non è la mia priorità. Ma poi non scherziamo: ho due figlie”.