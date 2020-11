Grande Fratello Vip, lunedì entra Giacomo Urtis e circola nuovamente il nome di Andrea Iannone

Ormai manca solo l’ufficialità, ma questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, dovrebbe durare fino al mese di febbraio. Mediaset infatti sembra essere riuscito a convincere il direttore del settimanale “Chi” nel continuare la sua avventura grazie al buon successo ottenuto fino a questo momento.

Per questo motivo nella Casa, nei prossimi giorni, ci dovrebbero essere almeno altre novi ingressi. Tra questi dovrebbero essere compresi anche Giulia Salemi, Stefano Bettarini e Paolo Brosio, con gli ultimi che sono usciti a pochi giorni dal loro ingresso per motivi totalmente diversi.

Le nuove voci sul Grande Fratello Vip

Secondo il giornalista Riccardo Signoretti, conosciuto per essere il direttore del settimanale “Nuovo Tv“, nella puntata di lunedì dovrebbe fare il suo ingresso Giacomo Urtis. Il “chirurgo dei vip” è entrato nell’occhio del ciclone per aver ricevuto dal Sicpre (Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica) le accuse di non essere né un chirurgo plastico, né estetico.

L’ingresso del chirurgo, secondo Signoretti, dovrebbe portare delle novità davvero succulenti: “Lunedì il medico estetico dei vip Giacomo Urtis entrerà nella Casa di Cinecittà. E il vero Grande fratello è dentro il suo telefono. Foto, video e messaggi imbarazzanti che riguardano mooolti dei suoi coinquilini. Aggiornamenti in arrivo”.

E secondo il sito “Libero Quotidiano” Alfonso Signorini, in una diretta fatta a “Casa Chi”, ha riaperto nuovamente all’ingresso di Andrea Iannone: “È arrivata la notizia della sua squalifica a quattro anni per doping… quello di Iannone è un nome che potrebbe tornare sul tavolo del GF Vip”.

Come svelato dal Tribunale arbitrale dello sport di Losanna (TAS) l’ex fidanzato di Belén Rodríguez è stato squalificato per per 4 anni a partire dal 17 dicembre 2019. Così facendo la prima pena (di 18 mesi in primo grado) è stata quindi aumentata, come richiesto dall’Agenzia mondiale antidoping