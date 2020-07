Grande Fratello Vip, Lucia Bramieri desidera ritornare nella casa: "Voglio incontrare l’uomo della mia vita"

La prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo ed un’altra opinionista al femminile, sembra essere ambita da molti personaggi importanti. Fino a questo momento, nonostante non ci siano ancora le ufficialità, il sito “Tv Blog” riporta che dovrebbero fare il loro ingresso negli studi di Cinecittà Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento.

Oltre a questi nomi, Alfonso Signorini sta lavorando duramente con il solo scopo di regalare qualche altro pezzo da novanta. Per questo motivo starebbe trattando per Can Yaman, attore turco conosciuto in Italia per “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” e “Daydreamer – Le ali del sogno (Erkenci Kuş)”. Sembra che sia molto difficile ottenere un suo “sì”, ma il direttore di “Chi” sta lavorando duramente per offrire un colpaccio al pubblico da casa.

La candidatura di Lucia Bramieri

Oltre ai nomi trattati da Alfonso Signorini e dalla sua squadra di autori, ci sono molti personaggi famosi che si stanno proponendo per far parte del “Grande Fratello Vip”. Tra essi è presente anche Lucia Bramieri, conosciuta per essere stata sposata con Cesare Bramieri, figlio dell’attore e cantante Gino Bramieri.

Come rivelato al settimanale “Novella 2000“, diretto da Roberto Alessi, la donna entrerebbe nel cast con un obbiettivo ben preciso: “È proprio così. Voglio assolutamente fare il Grande Fratello Vip. La mia permanenza al Nip è durata troppo poco, solo trentacinque giorni. Il tempo è volato. Anche se ne sono successe di ogni, non sono riuscita a esprimermi al meglio”.

Nonostante sia rimasta molto felice per la sua esperienza al “Grande Fratello Nip” la Bramieri, per via del cognome pesante che porta sulle spalle, non crede di aver espresso tutto il suo potenziale: “Non finirò mai di ringraziare Barbara d’Urso e la produzione per avermi dato quell’opportunità, ma adesso voglio mettermi veramente in gioco. E perché no, anche per incontrare l’uomo della mia vita”.