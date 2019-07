Grande Fratello Vip, Lorenzo Riccardi apre al reality show: "Vedremo"

Lorenzo Riccardi viene ricordato per la sua doppia esperienza a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il milanese è stato il corteggiatore di Sara Affi Fella, ma la scelta di quest’ultima è ricaduta su Luigi Mastroianni. Per una serie di motivi noti ai fan, la loro relazione non è andata nel migliore dei modi.

Successivamente, grazie anche alla simpatia mostrata durante tutto il trono di Sara Affi Fella, viene chiamato dagli autori per avere il ruolo da tronista a Uomini e Donne. La sua scelta è stata Claudia Dionigi, e come testimoniano i profili su Instagram, il loro amore sta continuando a gonfie vele.

L’ex tronista non chiude al Grande Fratello Vip

Negli ultimi mesi il suo nome è stato accostato frequentemente alla nuova edizione del reality show condotto per la prima volta dal giornalista Alfonso Signorini. Insieme a lui potrebbero entrare anche il Divino Otelma, Eva Robin’s, Cicciolina, Giucas Casella e Loredana Lecciso.

Come riporta il sito “Gossip e TV”, a Lorenzo Riccardi è stata fatta questa domanda su Instagram: “Ho letto che farai il Gf Vip, è vero? Speriamo!”. La sua risposta sembra aprire a questa possibilità: “Vedremo“. I contratti potrebbero esserci già stati, e sicuramente Riccardi non si tirerebbe indietro se avesse l’opportunità di entrare negli studi di Cinecittà.

Al momento gli unici rifiuti sarebbero quelli di Karina Cascella, che a una domanda simile su Instagram ha risposto con un secco “No!”, poiché vuole restare vicina alla propria famiglia e in particolar modo al figlio, e la coppia di opinionisti di Uomini e Donne formata da Tina Cipollari e Gianni Sperti. Per quest’ultimo non va escluso una presenza ad “Amici Vip”.