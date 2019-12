Grande Fratello Vip, Loredana Lecciso farà parte del cast

Alfonso Signorini sta cercando in tutti i modi di creare un cast ricco di personaggi famosi per la prossima edizione del “Grande Fratello Vip“. Sin da subito si può notare un grande cambiamento su questo punto, poiché tra gli opinionisti troviamo Pupo e Wanda Nara, due vip molto chiacchierati negli ultimi anni.

Ma le sorprese non sembrano essere finite qui. Rita Rusic, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, nell’intervista al settimanale “Chi”, diretto proprio da Alfonso Signorini, ha confermato di far parte della prossima edizione del “Grande Fratello Vip” grazie alle numerose insistenze del conduttore su una sua partecipazione.

Loredana Lecciso accetta di far parte del Grande Fratello Vip

L’ex compagna di Al Bano Carrisi, in varie interviste, ha rivelato di non aver mai pensato al reality show fino all’ufficializzazione di Alfonso Signorini come conduttore del reality show. Loredana Lecciso infatti ammette che, grazie alla sua amicizia con il giornalista, potrebbe dire di “sì” ad una eventuale proposta.

A quanto, come riporta il sito “Blogo“, Loredana Lecciso sembra aver risolto i propri dubbi accettando la proposta degli autori del “Grande Fratello Vip”: “TvBlog è in grado ora di aggiungere un terzo personaggio (Dopo Rita Rusic e Barbara Alberti n.d.r) che certamente è molto noto al grande pubblico, sia per la sua vita privata che per quella professionale. Il nome che secondo le informazioni in nostro possesso arricchirà l’edizione del GF Vip 4 targata Alfonso Signorini è quello di Loredana Lecciso”.

Si tratta sicuramente di un grande acquisto da parte di Alfonso Signorini, che arricchisce ancora di più un cast molto promettente. Infatti con l’ingresso di Loredana Lecciso, Rita Rusic e della scrittrice Barbara Alberti, potrebbe regalare tanti momenti indimenticabili per i fan del reality show. E sicuramente, fino ai primi giorni di gennaio, possono uscire ancora altri nomi totalmente inaspettati.