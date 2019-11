Grande Fratello Vip, Loredana Lecciso dice "sì" al reality show

Nella prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Loredana Lecciso pare si sia convinta finalmente ad accettare la proposta degli autori. Il suo nome è circolato già negli scorsi anni, ma mai come ora l’ex compagna di Al Bano Carrisi si sbilancia positivamente sul GF.

In varie interviste passate ha infatti aperto alla possibilità di far parte della trasmissione grazie alla sua amicizia con Alfonso Signorini. Ora al settimanale “Mio“, diretto da Andrea David Ciattini, Loredana Lecciso oltre a parlare del figlio rivela che avrebbe detto di “sì” alla nuova edizione condotta da Alfonso Signorini.

Le parole di Loredana Lecciso

Il figlio Al Bano Junior, soprannominato “Bido“, ha deciso di trasferirsi in Svizzera per studiare due anni in un collegio prima d’intraprendere il percorso suo universitario. Questa scelta è stata apprezzata sia da Al Bano Carrisi che Loredana Lecciso, con Bido che continuare a sognare un giorno di poter lavorare e avere un ruolo importante nell’azienda vinicola di famiglia.

Successivamente come trascive “Il Giornale” si parla del “Grande Fratello Vip”. Non è ormai più un segreto che gli autori del reality show stiano facendo di tutto per convincere Loredana Lecciso a far parte del programma. Ed in questa intervista sembra che sia pronta a far parte degli studi di Cinecittà: “Non nego di averci fatto un pensierino. La nuova edizione è slittata ormai al 2020 per cui ho più tempo per pensarci. Vedremo”.

Nelle ultime ore, come svela il sito “Dagospia”, anche Clizia Incorvaia ex compagna di Francesco Sarcina, avrebbe detto “sì” alla proposta messa sul tavolo da parte degli autori. Si tratterebbe sicuramente di un altro acquisto molto importante per il reality show, che potrebbe così raggiungere vette di ascolti battendo ogni tipo di record.