Grande Fratello Vip, lite tra Patrizia De Blanck e Stefania Orlando: "Sei un incubo"

Nella giornata di ieri gli autori del “Grande Fratello Vip” hanno deciso di fare una sorpresa ai concorrenti nella Casa con un gustoso aperitivo. La serata però non è stata del tutto tranquilla, dal momento che scatta una brutta lite tra la Contessa Patrizia De Blanck e Stefania Orlando.

Partendo dal principio Matilde Brandi insieme a Stefania Orlando sono stati incaricate dal “Grande Fratello” di preparare l’aperitivo per gli altri ragazzi. La De Blanck, vedendo il banchetto pieno di cibo non riesce a resistere e comincia a mangiare da sola, facendo così intervenire l’attrice.

La lite tra Patrizia De Blanck e Stefania Orlando

Proprio perché le era stato ordinato dagli autori di non far mangiare nessuno, la Orlando con gentilezza cerca di fermare la Contessa: “Questo non si può fare, me lo hanno detto al confessionale”. Il carattere fumantino della De Blanck però si fa sentire e la sua risposta arriva nel giro di pochi secondi: “Ma che pa**e! Perché devo avere l’incubo dietro alle mie spalle? Mi sono rotta le pa**e! Hai capito? Fatti i fatti tuoi”.

L’unica che prova a mettere pace è Matilde Brandi, ma la Contessa non si ferma e continuare ad insultare senza peli sulla lingua Stefania Orlando. Quest’ultima però, stufa dei numerosi attacchi ricevuti da Patrizia De Blanck, ci tiene a sottolineare: “Ti sto solo dicendo di ciò che mi ha detto il Grande Fratello, ma è quello che ho detto a tutti. Per il momento stai mangiando solo tu”.

La discussione si conclude con Patrizia De Blanck che, insultando per l’ultima volta Stefania Orlando, si chiude nella sua stanza minacciando tutti di non prendere parte alla festa. Il tutto si rivolte con l’attrice che, affrontando la Contessa, le chiede scusa con le lacrime agli occhi.