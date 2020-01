Grande Fratello Vip, lite tra Antonella Elia ed Elisa De Panicis: "Lei è una por**star"

Elisa De Panicis è una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del “Grande Fratello Vip“, che vede la conduzione di Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara. La ragazza è stata il bersaglio delle frasi sessiste di Salvo Veneziano, che ha criticato duramente l’outfit della giovane durante il suo ingresso negli studi di Cinecittà e per questo è stato squalificato.

Nelle ultime ore però Elisa De Panicis si trova al centro delle polemiche da parte dei telespettatori, e addirittura rischierebbe una squalifica proprio come capitato a Salvo Veneziano. L’influencer infatti viene accusata dai fan del “Grande Fratello Vip” di aver usato delle dichiarazioni volgari durante una chiacchierata con Aristide Malnati.

La lite tra Elisa De Panicis e Antonella Elia

Ma le novità attorno alla giovane ragazza non si fermano qui. Elisa ha infatti avuto una lite abbastanza dura con Antonella Elia, e la ex valletta di Raimondo Vianello, come spesso accaduto in passato, non ci pensa due volte prima di lanciare una frecciatina nei suoi confronti.

Il giornalista Michele Cucuzza ha chiesto ad Antonella Elia di etichettare tutti i concorrenti con una parola e lei ha iniziato proprio da Elisa De Panicis definendola in questa maniera: “Lei è una por**star. Per la gioia di tutti i maschi e l’invidia di tutte noi femmine. C’è una dose di sensualità straripante, praticamente incontenibile. I maschi sono sempre in situazioni imbarazzanti. Ogni volta che la vedono tutti si nascondono e si coprono le parti basse”.

Elisa De Panicis, offesa dalle dichiarazioni di Antonella Elia, lancia immediatamente il suo attacco: “Porti il perizoma. Alla tua età credevo si portassero le mutande. Anche io mi scandalizzo quando vedo quelle della tua età con il perizoma”. L’influencer successivamente va nella stanza di Paola Di Benedetto, ma l’ex fidanzata di Francesco Monte prende le difese di Antonella Elia.

La vicenda non si placa qui, poiché Antonella si reca nella stanza dove si trovano sia Elisa che Paola, e pronta ad innescare una litigata, dichiara di essere una persona poco tenera.