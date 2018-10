Grande Fratello Vip, Lisa Fusco eliminata: "Sono stata minacciata dalle Bimbe di Giulia De Lellis"

La prima eliminata di questa terza edizione del Grande Fratello Vip è Lisa Fusco. La soubrettina napoletana ha perso contro altri nove vip con una percentuale del 33%. Una sentenza vera e propria da parte del pubblico, anche se di una sua possibile uscita nella puntata del 1 ottobre si mormorava da alcuni giorni.

La pagina Instagram de “Le Bimbe di Giulia De Lellis” hanno infatti attuato la loro vendetta. Come ben ricordano i fan del Grande Fratello Vip, Lisa Fusco pur di difendere il suo amico Cristiano Malgioglio decise di attaccare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La ragazza ha minacciato ai tempi la pagina dedicata a Giulia De Lellis di denunciarli se continuavano su questa strada.

Una volta negli studi di Canale 5, Ilary Blasi ha chiesto il motivo di questa eliminazione avvenuta con il 33%: “Percentuale alta? Ma io me l’aspettavo! Già dalla prima volta che mi avete contattata, dissi: guardate che se vado in nomination sono inguaiata! Perché io ho dei trascorsi dell’anno scorso… Lo scorso anno, per difendere Cristiano Malgioglio, andai contro una concorrente e le sua fan se la sono legata al dito!”.

Alfonso Signorini chiede quindi più chiarimenti e Lisa Fusco non si fa pregare due volte a parlare: “Sono accadute delle cose con le fan di Giulia De Lellis, l’anno scorso. Da loro sono stata attaccata, minacciata… E quando s’è saputo che io sarei entrata nella casa, ho ricevuto messaggi da parte di queste persone che mi dicevano che appena sarò in nomination le Bimbe di Giulia non perdonano”.

La soubrettine tuttavia si rivela molto felice per il percorso che ha concluso all’interno della casa del Grande Fratello Vip, seppure è durata solamente per una settimana. Lisa Fusco infatti rivela che molte persone vorrebbero trovarsi al suo posto e quindi si ritiene già molto fortunata per la partecipazione.