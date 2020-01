Grande Fratello Vip, Licia Nunez è una nuova concorrente: la sua biografia

Nella giornata dell’8 gennaio inizia la quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Con il passare dei giorni, grazie ai canali social, vengono svelati i concorrenti che hanno deciso di accettare la proposta fatta dagli autori del programma.

Per il momento l’attuale cast sembra soddisfare le aspettative del pubblico da casa, poiché i nomi chiamati dal conduttore sembrano essere abbastanza conosciuti, proprio come promesso dal giornalista da Piero Chiambretti. Infatti, in quell’occasione aveva assicurato ai telespettatori che avrebbero partecipato personaggi davvero famosi.

Licia Nunez è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip

Nelle ultime ore, grazie a un video pubblicato sui vari canali social del “GF Vip“, è stata confermata la partecipazione di Licia Nunez. Il nome potrebbe inizialmente dire poco ai telespettatori, ma la ragazza classe ’80 lavora sul piccolo schermo da più di quindici anni.

Ha iniziato la sua carriera da fotomodella, intraprendendo subito dopo quella da attrice. Infatti decide di studiare recitazione a Tolosa per tre anni presso l’Università d’Arte Drammatica “Le Mirail”, e poi al Teatro Blu di Roma. Nel 2003 arriva il suo esordio al cinema con il film “Alla fine della notte”, regia di Salvatore Piscicelli. Questo viene seguita da “Balletto di guerra”, “E guardo il mondo da un oblò” e “Goodbye Mama”, usciti rispettivamente nel 2004, 2007 e 2011.

Il suo grande successo viene ottenuto grazie alla sua esperienza in televisione, prendendo pari alle varie fiction più importanti all’epoca come “Incantesimo”, “R.I.S. – Delitti imperfetti”, “Vivere” e soprattutto in “Le tre rose di Eva” dove per cinque anni impersona Elena Monforte.

La donna negli anni ha fatto parlare molto anche per la sua relazione durata dal 2004 e 2010 con l’attivista gay Imma Battaglia. Quest’ultima poi, per un motivo non specificato, ha lasciato Licia Nunez per la sua attuale compagna Eva Grimaldi.