Grande Fratello Vip, lettera di Flavio Briatore ad Elisabetta Gregoraci: verrà letta nella diretta di questa sera

La storia d’amore tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sta facendo ancora parlare nonostante i due si siano lasciati da circa un anno. I gossip su questa relazione sono aumentati quando la conduttrice di “Battiti Live” ha deciso di partecipare alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo.

Durante alcune chiacchierate fatte con gli altri ragazzi nella Casa del “GF Vip” Elisabetta Gregoraci ha spesso parlato della relazione con Flavio Briatore, e lancia alcune frecciatine. Per di più la showgirl negli ultimi giorni si è avvicinato molto a Pierpaolo Petrelli, facendo insospettire l’imprenditore.

Infatti Flavio Briatore, in una intervista rilasciata a “Il Fatto Quotidiano” diretto da Marco Travaglio, ha dichiarato che se Elisabetta Gregoraci vuole iniziare ad essere indipendente deve rinunciare ai soldi versati da lui: “Vuole essere indipendente? Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo”.

Un ulteriore chiarimento nella diretta di questa sera

Come riportato dal sito “TV Blog“, nella puntata del 5 ottobre ci sarà una lettera di Flavio Briatore indirizzata alla sua ex fidanzata: “Puntata che si annuncia molto forte quella di stasera del Grande fratello vip 5 in onda subito dopo Striscia la notizia in diretta da Roma su Canale 5. Momento centrale della puntata sarà una lettera che verrà consegnata ad Elisabetta Gregoraci. Il mittente di questa missiva è Flavio Briatore”.

Non vengono però spiegati i dettagli di questa lettera scritta dall’ex direttore della Renault. Conoscendo il carattere di Flavio Briatore ci possiamo aspettare davvero di tutto, ma difficilmente potrà arrivare un riavvicinamento tra lui e la Gregoraci. Quest’ultima poi sembra essere ancora molto indispettita dall’intervista che ha letto nella Casa rilasciata a “Il Fatto Quotidiano”, promettendo di essere pronta a svelare alcuni particolari della loro passata storia d’amore.