Grande Fratello Vip, l’entusiasmo di Pupo: "È un sogno diventato realtà"

Pupo ha annunciato per la prima volta il suo ruolo da opinionista al “Grande Fratello Vip” durante l’ultima intervista al “Live – Non è la D’Urso” mentre stava parlando dei suoi progetti futuri. Una dichiarazione avvenuta un po’ per caso, ma che accese immediatamente i gossip sul caso.

Ad affiancare Pupo come opinionista ci sarà Wanda Nara, agente e moglie del calciatore Mauro Icardi. Intervistato dal settimanale “Chi” il neo opinionista loda il davanzale della bionda, rivelando però che a lui piace la donna androgina, e sessualmente apprezza uno che più assomiglia ad un uomo.

Le parole di Pupo sul Grande Fratello Vip

Pupo ha sempre rifiutato di far parte dei reality show, e in una intervista a Barbara Palombelli al “Corriere della Sera” li ha definiti come programmi trash. Invece ad oggi non sembra essere riuscito a rifiutare la proposta per il “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini.

Nella sua intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini dichiara: “Sarò una scheggia impazzita, è un sogno che si realizza. Me li hanno offerti tutti: dal GF alla Fattoria, da Music farm all’Isola dei famosi, da Ballando con le stelle a Ora o mai più. Probabilmente mi considerano un personaggio in grado di movimentare le situazioni. Ma per me un artista che si chiude dentro una casa sminuisce le proprie peculiarità“. Con questo ammette che non vuole offendere nessuno, ma ci tiene a sottolineare che ci sono personaggi che ci campano con i reality show.

Pupo continua a snobbare il ruolo da concorrente al “Grande Fratello Vip“. Il cantante di “Gelato a cioccolato” rivela che il mondo dello spettacolo ha aperto le porte a tutti cercando una persona brava a rappresentare il volto usa e getta della società. Lui però non sembra essere interessato a questo ruolo, dichiarando che accetterebbe di entrare nella Casa solamente se non avrà soldi per dare da mangiare ai figli.