Grande Fratello Vip, l’emozionante incontro tra Pago e Miriana Trevisan: il consiglio su Serena Enardu

Il “Grande Fratello Vip” sta iniziando a rivelare, puntata dopo puntata, molti particolari sulle vite private dei suoi concorrenti. Anche nella diretta di venerdì 17 gennaio su Canale 5, ci sono stati momenti davvero emozionanti per Pago, il cantante che ha deciso di entrare nella Casa per metter ordine nella sua vita. Sì, perché il GF può essere anche un percorso dentro se stessi per posizionare quei pezzi di puzzle che ancora non hanno trovato una sistemazione precisa.

Per aiutarlo ancora di più, l’ex moglie Miriana Trevisan ha voluto incontrarlo e spiegare alcune cose di lui che ancora non erano venute fuori. L’ex ragazza di “Non è la Rai” è entrata decisa nella Casa e ha iniziato a parlare davanti ad un pubblico di gieffini completamente immobilizzato in seguito ad un freeze.

GF Vip, Miriana Trevisan e Pago: un amore senza tempo

La Trevisan ha spiegato che Pago ha un mondo dentro lui che ancora non ha deciso di far conoscere ai suoi compagni: “Lo so che tu sei dovuto crescere più di tutti gli altri, questo dolore è il momento di raccontarlo, è un’esperienza che puoi donare, può servire da esempio a tantissime persone”. Per spiegare meglio l’animo del suo ex marito, Miriana ha raccontato un momento davvero difficile del passato di Pago: la morte del padre.

Il suo racconto ha commosso molto, sia i vipponi nella Casa che Alfonso Signorini che, attentamente, seguiva la scena dallo studio. Sul viso del cantante sono scese copiose le lacrime, mentre Miriana ricordava la corsa in ospedale, l’abbraccio della mamma e della sorella che, in un momento così tragico, hanno avuto l’amorevolezza di accoglierla con loro. E poi la richiesta di Pago di portare la sorella a riposarsi, vedendola sfinita dal dolore.

Miriana ha continuato a ricordare che, nella camera c’era una candela accesa che all’improvviso si è spenta e poco dopo Pago ha dovuto far sapere che il padre non era più con loro. Lo ha elogiato come padre e come persona in generale, finché il Grande Fratello ha deciso di interrompere il freeze solo per Pago che così ha potuto, finalmente, abbracciare forte la sua ex moglie.

Poi l’atmosfera diventa un po’ più leggera e Miriana ha voluto raccontare che il loro figlio di 10 anni, spesso le chiede di poter lanciare nel giardino della Casa dei messaggi per lui. Infine, appena prima di salutarlo, la Trevisan vuole lasciargli l’ultimo consiglio, forse quello più desiderato; in maniera sbrigativa e concisa, Miriana cerca di semplificare il più possibile la situazione tra Pago e Serena Enardu: “Per quanto riguarda l’amore fai come ti pare, non ascoltare gli altri. Ami Serena? Torna da lei. Non la ami? Abbi fiducia, libero!“.