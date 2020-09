Grande Fratello Vip, le parole di Antonella Elia per Pietro commuovono tutti

E’ iniziata la tanto attesa nuova edizione del “Grande Fratello Vip” e, come anticipato ormai da tempo, al fianco di Alfonso Signorini troviamo Antonella Elia e Pupo nelle vesti di opinionisti. La Elia, fresca delle’esperienza nella Casa di Cinecittà, sicuramente riuscirà a immedesimarsi e comprendere gli stati d’animo dei vip, quelle stesse emozioni che anche lei ha provato nella scorsa edizione del programma.

Durante la puntata abbiamo assistito al confronto tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, che hanno avuto la possibilità di chiarire il loro rapporto finito anni fa a causa della gelosia del ragazzo. Visto e considerato che dovranno affrontare questa convivenza forzata, Massimiliano coglie l’occasione per scusarsi per come si è comportato in passato. Ma la freddezza con cui viene affrontato l’argomento, fa pensare subito alla Elia che si stia recitando un copione.

Signorini, allora, non perde tempo e chiede alla sua opinionista quale sia la sua attuale situazione sentimentale con Pietro Delle Piane. Il loro rapporto è stato messo a dura prova durante la loro partecipazione a “Temptation Island” e ne sono usciti con le ossa rotte, tanto che Antonella ha voluto prendersi un po’ di tempo per riflettere.

La confessione di Antonella Elia

Ora, senza alcun timore, ammette di essere ancora innamorata di Pietro: “Alfonso io di Pietro sono ancora innamorata, per questo mi sembra una farsa la loro”, spiega riferendosi al confronto tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra e subito dopo precisa: “Non basta la gelosia per dirsi addio“.

Con queste parola la Elia fa intendere che dietro la decisione di chiudere una storia devono esserci motivi ben più seri che la gelosia, per questo a lei è sembrata una farsa che seguiva un copione quel confronto. Insomma, Antonella non ha ancora dimenticato il suo Pietro e chissà se, dopo aver ascoltato queste parole, l’uomo deciderà di riconquistarla magari proprio davanti le telecamere del GF Vip.