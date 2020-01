Grande Fratello Vip, le novità più importanti della seconda puntata

Gli autori del “Grande Fratello Vip” si sono giocati le loro carte per cercare di contrastare la forte concorrenza dell’azienda di Viale Mazzini. Infatti, su Rai 1, i telespettatori hanno potuto assistere alla prima delle quattro puntate de “Il cantante mascherato” condotto da Milly Carlucci.

Nella seconda diretta del reality show, condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Pupo e Wanda Nara, abbiamo assistito ad alcuni confronti, come quello tra Pago e Serena Enardu oppure di Licia Nunez insieme a Imma Battaglia.

Il riassunto di questa seconda puntata del “GF Vip”

Parlando degli ingressi, il cast viene allargato con l’entrata di Antonio Zequila, soprannominato “Er Mutanda”, Ivan Gonzalez, uno degli ex tronisti di “Uomini e Donne” e infine Barbara Alberti, scrittrice e drammaturga. Nella Casa ritorna anche l’attore Fabio Testi, che ha passato questi giorni insieme ai quattro highlander del vecchio “Grande Fratello”. Gli altri ingressi sono quelli riguardanti a Fernanda Lessa, Carlotta Maggiorana, Andrea Montovoli, Aristide Malnati e Elisa De Panicis.

Carlotta Maggiorana è uno dei volti già conosciuti da parte dell’opinionista Pupo, poiché ai tempi il cantante ha fatto parte della giuria di “Miss Italia”. Proprio durante questa puntata l’artista, come riporta “TGcom24”, lancia una piccola frecciatina: “Non votai per lei, ma ora che si è aperta il giubbotto vedo che qualche forma è cambiata”.

La vicenda più importante è sicuramente quella tra Pago e Serena Enardu. I due si scambiano parole dolci nella Casa, ma il pubblico, tramite il televoto, decide di non farla entrare come concorrente. Nella stessa diretta abbiamo assistito anche al confronto tra Licia Nunez e Imma Battaglia.

Alla fine della puntata si parla anche del televoto. Rita Rusić viene chiamata dagli uomini per decidere il primo ex gieffino ad andare in nomination. L’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori sceglie Patrick Ray Pugliese, che a sua volta porta con sé Salvo Veneziano.