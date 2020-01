Grande Fratello Vip, le anticipazioni: il primo televoto, il ritorno del tugurio e la nuova stanza dedicata agli anni 80

Mancano meno di ventiquattro ore alla prima puntata del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco, con il ruolo da opinionista, ci sarà il cantante Pupo e la conduttrice di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”, Wanda Nara.

Il cast, secondo le ultime indiscrezioni, non sarebbe ancora completo, ma fino a questo momento sono stati confermati già diciannove concorrenti. Tra i famosi che hanno deciso di mettersi in gioco troviamo Michele Cucuzza, Pago, Fabio Testi ed i quattro Highlander delle vecchie edizioni del Grande Fratello Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese.

Le prime anticipazioni sul “Grande Fratello Vip”

Il sito “Tv Blog” ci lascia i primi spoiler su questa nuova edizione del “GF Vip”. Parlando proprio degli Highlander del “Grande Fratello”, a quanto pare non parteciperanno tutti e quattro ma solamente due. Sarà il pubblico da Casa, con un televoto, a decidere chi fare entrare negli studi di Cinecittà. I quattro non dovrebbero stare insieme agli altri concorrenti ma verranno chiusi in un’altra struttura ad oggi sconosciuta.

In questa edizione del reality show ritroviamo il tugurio. Questa stanza, che all’epoca puniva il concorrente che si è distinto meno nella prova settimanale, l’abbiamo visto per la prima volta nella quarta edizione del “Grande Fratello” condotto da Barbara D’Urso.

Secondo sempre “Blogo“, nella casa c’è anche una stanza totalmente inedita dedicata agli anni ottanta, in cui i concorrenti chiamati per farne parte devono immedesimarsi in quel periodo. Una scelta che ricorda molto quella fatta dagli autori de “Il Collegio”, dove i ragazzi si sono dovuti calare nel contesto.

Una novità che comunque non sorprende poiché, come riporta “Tv Blog”, Magnolia e la Endemol sono ormai parte della stessa famiglia di nome “Banijay” ed entrambi dirigono le due trasmissioni.