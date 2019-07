Grande Fratello Vip, l’apertura di Loredana Lecciso: "Con Alfonso Signorini potrei accettare"

Loredana Lecciso ha rilasciato l’intervista al settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini. In questa circostanza, oltre a parlare di Al Bano Carrisi, dice la sua anche sul suo futuro televisivo. Al momento dichiara di essere pronta a ritornare nei salotti di Barbara D’Urso, ma non esclude del tutto una presenza nei reality show.

Infatti, con l’avvento di Alfonso Signorini alla conduzione della prossima edizione del Grande Fratello Vip 4, non chiude a una possibilità di far parte del reality show di Canale 5: “L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Signorini perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirare fuori il meglio di me e mi permetterebbe di abbattere certe sovrastrutture e a rendermi ‘normale’, ma non so se avrei il coraggio di farlo”.

Per lei comunque non si tratterebbe del primo reality. Loredana Lecciso infatti in passato è stata una concorrente de La Fattoria e della settima edizione de L’Isola dei Famosi. Tuttavia in nessuna delle due è riuscita a convincere il pubblico da casa, e proprio per questo motivo è stata eliminata praticamente subito.

Nonostante i flop registrati in queste due avventure, Loredana Lecciso comunque conferma di essere stata chiamata dagli autori del Grande Fratello per entrare negli studi di Cinecittà e rivela che la sua titubanza scaturisce soprattutto dal timore di mostrarsi senza trucco al mattino: “Ho sempre avuto paura di mostrarmi nella mia quotidianità, dovrei girare nella casa con un passamontagna. È la prima volta che mi lascerei sfiorare dall’idea”.

Per il momento comunque si tratta appunto di una idea, e dalle parole di Loredana Lecciso, sembra che la donna non abbia ancora ricevuto nessuna chiamata dagli autori del GF Vip. Comunque si aggiunge alla lista dei possibili concorrenti che potrebbero far parte della quarta edizione, insieme al Divino Otelma, Lorenzo Riccardi, Giucas Casella, Ilona Staller ed Eva Robin’s.