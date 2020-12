Grande Fratello Vip, la verità dietro l’imprecazione di Dayane Mello

Nella serata dell’8 dicembre si è acceso un nuovo caso al Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. A entrare nell’occhio del ciclone è Dayane Mello, uno dei concorrenti più amati dal pubblico italiano e non solo.

Durante una chiacchierata con Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta la ragazza, secondo molti utenti di Twitter, avrebbe esclamato una bestemmia: “P…a M…..a”. Sui social ovviamente si è aperto subito un caso, in cui in molti hanno immediatamente analizzato il video cercando di fare chiarezza sulla vicenda.

La verità su Dayane Mello

In realtà basta ascoltare in maniera più attenta per capire facilmente Dayane Mello non ha mai bestemmiato. La modella a quanto pare esclama solamente “Che forte Madonna!”, che è diventato addirittura uno dei trend topic di Twitter ove si possono leggere migliaia di commenti a suo favore.

Mentre ilMenestrelloh, uno degli utenti più attivi su Twitter, ha mostrato un altro video registrato dall’applicazione in cui si sentirebbe un altro tipo di esclamazione: “Da questo video (registrato dall’app) si sente meglio rispetto a quello registrato dalla tv e mi sembra che dica “CHE FOTO MADONNA” #gfvip il caso è chiuso”. Altri invece accusano di aver manipolato l’audio originale per provare a screditare inutilmente Dayane Mello: “La cosa grave è che gli hanno inviato il primo video manomesso appositamente! Vedete fin dove arriva la follia della gente! È un reality! Lo hanno trasformato in una discarica di odio gratuito! che pena!”.

Intanto l’avventura di Dayane sta andando a gonfie vele, e anche in questo caso viene dimostrato che ha un pubblico affezionato nei suoi confronti. A godere, ovviamente in maniera inconsapevole, di questo successo è la sua amica Adua Del Vesco, che nell’ultimo televoto viene votata dai brasiliani, paese origine della Mello.