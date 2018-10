Grande Fratello Vip, la Marchesa D’Aragona potrebbe abbandonare la casa

La trasmissione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, potrebbe ricevere un altro addio. Il primo ad aver salutato la trasmissione di sua spontanea volontà è stato Maurizio Battista. Il comico romano ha giustificato l’addio per problemi familiari, anche se nelle ultime interviste sta rilasciando delle importanti novità.

In queste ore a rischio abbandono sarebbe la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona. Nell’ultima puntata abbiamo potuto notare che la donna non ha molto apprezzato il suo confronto avvenuto con la Contessa Patrizia De Blanck, lamentandosi sia durante la diretta per questo scontro che con gli altri inquilini all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Secondo il giornalista Alberto Dandolo, che scrive su “Dagospia” diretto da Roberto D’Agostino, la famiglia della Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona nei prossimi giorni cercherebbe di convincere la donna durante ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Il motivo sarebbe legato al fatto che in alcune trasmissioni, tra cui “Pomeriggio Cinque“, starebbero mettendo in dubbio il titolo nobiliare della Marchesa.

Questo è ciò che scrive “Dagospia“, in cui Alberto Dandolo non si risparmia nel lanciare un piccolo attacco al reality show: “Qualcuno avverta Ilary Blasi che la figlia e il genero della sblasonata Marchesa d’Aragona faranno fuoco e fiamme per convincere la loro congiunta a lasciare la casa dei morti di fama. Pare siano stanchi dell’ accanimento mediatico in atto sul ”titolo” di Dani. Ci riusciranno?”

La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona comunque si trova al televoto insieme a Eleonora Giorgi, Elia Fongaro e Lory Del Santo. Sembra sia molto difficile che possa lasciare la trasmissione tramite il televoto, poiché per il momento, secondo gli ultimi sondaggi sul web, la favorita per abbandonare la casa del Grande Fratello Vip sembra essere l’attrice Eleonora Giorgi.