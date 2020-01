Grande Fratello VIP, la lista completa dei concorrenti

Mercoledi 8 gennaio si apriranno le porte della casa più spiata d’Italia, Canale 5 inizierà la messa in onda del Grande Fratello VIP condotta da Alfonso Signorini. I concorrenti che attraverseranno la famosa porta rossa sono 22, e si suddividono in 3 categorie: uomini, donne ed ex-gieffini.

I concorrenti uomini che attraverseranno la famosa porta rossa sono Andrea Denver un famoso modello del ’91 apparso su numerose riviste di moda e conosciuto per aver partecipato a 2 musical. Andrea Montovoli un attore bolognese del 1985 che ha recitato a numerose fiction Rai e Mediaset ed anche in spettacoli teatrali, ha inoltre partecipato a Ballando con le stelle5, l’Isola dei famosi 10 e Pechino express7.

Un altro concorrente è Antonio Zequila attore di fotoromanzi, film e di CentoVetrine. Zequila ha già partecipato all’Isola dei famosi 3 ed è famoso per la sua litigata con Luciano Pappalardo avvenuta a DomenicaIn. Aristide Malnati è un famoso giornalista del 1964 che frequenta spesso i salotti di Canale5 a “Chiambretti Night” ed inoltre ha partecipato all’isola dei famosi 11.

Fabio Testi è un attore di Peschiera del Garda con 50 anni di carriera alle spalle e l’esperianza nei reality “l’Isola del Famosi3” e “Gran Hermano Vip 2013. Testi è sposato con Antonella Liquori ed ha 3 figli dalla ex-moglie Lola Navarro. Ivan Gonzales è un influencer spagnolo del ’92 che ha partecipato a “Uomini e Donne” come tronista, a Temptation Island Vip ed a un reality spagnolo.

Michele Cucuzza giornalista del 1952 e conduttore del TG2 per ben 10 anni e per altri 10 anni ha condotto “La vita in Diretta”. Pago è un cantante che ha partecipato a Music Farm nel 2006 ed a Temptation Island nel 2019 dove è entrato fidanzato con Serena Enardu ed uscito single. In passato è stato sposato con Miriana Trevisan da cui ha avuto un figlio. L’ultimo concorrente della categoria uomini è Paolo Ciavarro conduttore dal 2014 partecipa a “Forum” e dal 2017 al 2019 ha presentato “Amici” ha inoltre partecitato a Pechino Express2 ed è figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi che ha partecipato al grande fratello vip dell’anno scorso.

Le concorrenti della categoria donna sono: Adriana Volpe conduttrice e volto storico della trasmissionne “Mezzogiorno in Famiglia” e di “I fatti vostri” oltre ad aver partecipato a Pechino Express7 insieme a Marcello. Antonella Elia che è una showgirl di Torino con molta esperienza in spettacoli teatrali ed in molte produzioni televisive come “La Corrida”, “Non è la rai”, Pressing, la ruota della fortuna e Buona Domenica. La Elia ha gia partecipato 2 volte all’isola dei famosi, a quella 2 ed a quella 9, ed a Pechino Express dove non si è mai risparmiata nel mettersi in vista per le litigate ed il suo catterino. Barbara Alberti giornalista, scrittice e scieneggiatrice che ha partecipato a numerosi format tra cui la fattoria, la talpa3 e Celebrity Masterchef2.

Carlotta Maggiorana ballerina e vincitrice di Miss Italia 2018. Clizia Incorvaia modella ed influencer con precedenti esperienze televisive a Pechino Express5 con Francesco Sarcina da cui ora è separata. Fernanda Lessa modella, Dj e conduttrice di origine brasiliana madre di 3 figli ed ha partecipato a L’isola dei Famosi 4″. Licia Nunez attrice di soap opera, come Incantesimo e Vivere, ed attrice di telefilm come “R.i.s. delitti Imperfetti” e “Le tre Rose di Eva”. Paola Di Benedetto modella ed influencer che ha interpretato Madre Natura in Ciao Darwin 7 e fidanzata con Federico del gruppo Benji e Fede. Rita Rusic attrice e produttrice cinematografica croata sposata con Vittorio Cecchi Gori

I concorrenti della categoria Ex-Gieffini sono 4. Il primo è Paquale Laricchia che è dj e personal trainer di Bari, ha partecipato al Grande Fratello3 arrivando ottavo. Il secondo è Patrick Ray che è un presentatore ed imprenditore di Teheran ha partecipato al GF4 ed al GF12, è stato inviato di Striscia la Notizia e di Le Iene. Salvo Veneziano imprenditore della pizza di Siracusa secondo al GF1 e sposato con Giusy da cui ha avuto 2 figli. Sergio Volpini è un surfista che gestisce una scuola di WindSurf settimo al GF1.