Grande Fratello Vip, la lettera di Flavio Briatore per Elisabetta Gregoraci: "Ti auguro di essere felice"

Come annunciato dalle anticipazioni del “Grande Fratello Vip“, Flavio Briatore ha scritto una lettera a Elisabetta Gregoraci. I primi disguidi sono nati quando l’imprenditore ha rilasciato una intervista al sito de “Il Fatto Quotidiano” ove parla della sua relazione con l’ex modella.

In questa circostanza Flavio Briatore sembra far capire di non apprezzare l’avvicinamento tra Pierpaolo Petrelli e la sua ex moglie, lanciando una frecciatina sui soldi che le passa periodicamente. La conduttrice di “Battiti Live” legge questa intervista rilasciata dall’imprenditore durante la diretta del “Grande Fratello Vip” e non si tira indietro nell’attaccarlo in maniera pubblica.

La lettera di Flavio Briatore

In questa missiva letta da Alfonso Signorini per Elisabetta Gregoraci vediamo un Flavio Briatore totalmente diverso che si pone nella maniera più gentile possibile nei confronti della sua “Eli”. L’ex direttore della Renault ha infatti dichiarato di non essersi mai opposto ad un suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia e proprio per questo motivo è felice della scelta fatta dalla Gregoraci.

Ci tiene a sottolineare di esserci rimasto molto male nell’ascoltare alcune dichiarazioni avvenute nella Casa, dal momento che avrebbe preferito parlarne in privato e non far sapere i particolari della loro relazione al pubblico. Successivamente si sofferma sulla sua intervista, rivelando che oltre al riferimento del sussidio ha speso delle belle parole su di lei.

Infine parla della famiglia menzionando anche il figlio Nathan: “Insieme abbiamo realizzato quel sogno di figlio che abbiamo realizzato: il nostro Nathan Falco, che da un lato è sereno e sta bene e ti saluta, dall’altro lo sai bene che ti guarda da casa! Insieme dobbiamo proteggerlo e al tempo stesso dobbiamo coltivare il bene per la nostra famiglia che non può e non deve essere spezzato dalla tv o dal tuo lavoro. Viviamo, rispettandoci. Ti auguro di essere felice”.