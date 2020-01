Grande Fratello Vip, la frase di Wanda Nara fa infuriare i fan sui social

Questa sera, su Canale 5, assisteremo al quarto appuntamento con il Grande Fratello Vip. Nella puntata odierna scopriremo chi tra Elisa De Panicis ed Andrea Montovoli dovrà abbandonare il reality dopo poco più di una settimana dall’inizio. In realtà, le argomentazioni in puntata saranno molteplici.

Basti pensare che, sui social network, è stato sollevato un polverone per una frase pronunciata da Wanda Nara nella scorsa puntata. In particolare, la moglie di Mauro Icardi, rivolgendosi verso Pupo, avrebbe detto:“A te tocca Barbara Alberti, voglio vedere come la baci”. Questa frase, che sembrerebbe non essere sfuggita nemmeno alla diretta interessata, è stata riportata su tutti i social dai fan del reality show.

Sicuramente, per evitare di alimentare polemiche circa questo episodio, l’opinionista argentina del Gf Vip, potrà scusarsi o quantomeno dare delle giuste motivazioni circa la presunta frase pronunciata la scorsa volta. Quest’anno come non mai, gli occhi vigili dei telespettatori non solo si concentrano sui concorrenti ma anche sui nuovi opinionisti.

Scontro tra titani

Se questa sera Wanda Nara risponderà alle accuse mosse dai telespettatori sui social network, lo scopriremo fra poche ore. Una cosa è certa, l’opinionista presterà più attenzione alle parole pronunciate durante la trasmissione. Ovviamente, Alfonso Signorini dovrà tenere a bada anche due concorrenti del reality che sembrerebbero essere già ai ferri corti.

Stiamo parlando di Fernanda Lessa e di Antonella Elia. Le due donne, ormai note al pubblico per non provare simpatia reciproca, saranno protagoniste di un aspro confronto che le vedrà contrapposte nella puntata di questa sera alle 21.30. Antonella ha più volte fatto presente che la modella brasiliana sia essenzialmente una persona aggressiva e dal tono di voce irritante. Fernanda, da canto suo, non le manda a dire e rincalza la dose anche nei confronti dell’altra coinquilina che l’ha nominata ovvero Licia Nunez.