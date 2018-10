Grande Fratello Vip, la confessione di Giulia Salemi a Francesco Monte: nel suo passato due famosi rapper

Giulia Salemi, la giovane inluencer e concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi “Grande Fratello Vip”, è tornata al centro del gossip non tanto per il crescente avvicinamento a Francesco Monte nella casa di Cinecittà, bensì per alcune rivelazioni fatte all’ex tronista, circa due sue passate love story con due celebri rapper.

L’ex concorrente di “Pechino Express” sembra essere sempre più vicina a Francesco Monte, tanto che in molti ormai tifano affinché tra loro inizi una love story, che faccia dimenticare quindi quella di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nata proprio nel corso della seconda edizione del reality e sulle ceneri della relazione che la giovane argentina aveva proprio con l’ex tronista.

Le confessioni di Giulia Salemi

Il tempo trascorre molto lentamente all’interno della casa di Cinecittà, così i concorrenti hanno la possibilità di raccontarsi e farsi conoscere meglio, una cosa che sembra stia avvenendo anche tra Francesco Monte e Giulia Salemi. L’ex tronista di “Uomini e Donne”, bramoso di conoscere la passata vita dell’influencer, ha chiesto a Giulia se avesse avuto dei flirt con personaggi noti.

Una domanda che trova l’immediata risposta di Giulia che, forse dimenticando la presenza delle telecamere, rivela l’identità dei due famosi rapper con cui ha avuto delle storie d’amore. Una rivelazione che ha sorpreso tutti, perché la giovane influencer ha sempre tenuto molto riservata la sua sfera privata.

Chi sono i due celebri musicisti con cui è stata Giulia Salemi? Stando alle parole della ragazza, Giulia è stata fidanzata con Sfera Ebbasta e Marracash. Due artisti molto amati e seguiti dai giovanissimi e non solo, che hanno contribuito non poco a rinnovare il rap italiano. Più che fidanzamento si tratta di frequentazioni, non quindi una storia d’amore seria, così come forse nemmeno lo sarà con Francesco Monte, che a detta di molti starebbe solo esercitando il suo fascino e manipolando la giovane influencer per avere un’alleata in più all’interno della casa di Cinecittà.