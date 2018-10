Grande Fratello Vip, la compagna di Maurizio Battista è incinta? Il particolare che non è sfuggito

L’ultima puntata del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip” – condotto da Ilary Blasi e dall’opinionista Alfonso Signorini – andata in onda lunedì 8 ottobre è stata ricca di emozioni e colpi di scena, tra i tanti anche il botta e risposta tra il comico Maurizio Battista e Valerio Merola, che è stato il secondo eliminato del reality.

Maurizio Battista dopo aver varcato la soglia della porta rossa della casa di Cinecittà ha avuto dei momenti di grande entusiasmo, ma anche dei momenti più bui, tristi che lo hanno perfino indotto a prendere l’iniziale decisione di abbandonare anzi tempo il reality. La lontananza dagli affetti e da casa per lui è stata molto difficile da affrontare.

La compagna di Maurizio Battista è incinta?

Per ovviare ed aiutare Battista a superare questo momento no, la produzione del reality ha deciso di far entrare in casa nel corso dell’ultima puntata la compagna del comico, Alessandra, il cui comportamento però ha insinuato dei dubbi in Walter Nudo ed Andrea Mainardi. Per i due coinquilini infatti la compagna di Maurizio Battista sarebbe incinta del secondo figlio.

Mentre milioni di telespettatori erano intenti a vedere l’ingresso nella casa della compagna di Battista, Walter e Andrea notavano un gesto di troppo fatto dalla donna, cioè quello di toccarsi con insistenza la pancia. Un gesto che se a molti potrebbe dire nulla, per altri invece sarebbe una sorta di messaggio in codice.

Ma non è tutto, perché al gesto di Alessandra ad aumentare i sospetti di Walter ed Andrea, anche le parole della conduttrice Ilary Blasi rivolte a Maurizio: “C’è una sorpresa per te”. Ed ecco il commento di Andrea al riguardo: “Lei si è guardata e si è toccata la pancia, poi c’è stato un momento di imbarazzo. Anche tu hai percepito Walter?” – poi la replica di Nudo che dice -“Non ho visto la scena perché ero girato, ma c’è stato un momento in cui Ilary ha annunciato la sorpresa e lei sembrava non sapesse quale fosse la sorpresa“, quindi la conclusione di Mainardi – “Secondo me, lei è incinta ma non glielo ha voluto dire in quella circostanza“.

Se i due concorrenti ci avessero visto bene, Battista diventerebbe padre per la quarta volta, dopo Anna di 2 anni avuta dalla Moretti, e i due figli più grandi Federica e Simone avuti da una precedente relazione.