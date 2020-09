Grande Fratello Vip, la carica di Tommaso Zorzi: "In nessuna edizione c’è stato uno come me"

Come confermato dalla copertina del settimanale “Chi“, diretto proprio dal conduttore del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini, nel cast della quinta edizione è presente Tommaso Zorzi. Si tratta di un influencer molto conosciuto su Instagram, ove conta più di 800 mila follower.

Grazie alla sua enorme popolarità nella giornata del 16 giugno 2020 ha pubblicato il libro “Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri” editto da Mondadori, in cui Tommaso Zorzi racconta con leggerezza e ironia l’amore, l’amicizia, il se**o e le relazioni ai tempi di Grindr, un social network molto simile a Tinder ma rivolto ad un pubblico maschile gay e bisessuale.

Le parole di Tommaso Zorzi

Come riportato anche dal sito del “Grande Fratello Vip”, Tommaso Zorzi ha voluto rilasciare le prime dichiarazioni sulla sua esperienza al reality show in una intervista alla rivista “Chi”. Qui, oltre a mostrare tutta la sua carica per l’avventura negli studi di Cinecittà, lancia una frecciatina a Patrizia De Blanck, anch’essa concorrente della quinta edizione del “GF Vip”.

In questa intervista, oltre a regalare già i primi momenti di trash, spiega i motivi dietro al suo “sì” ad Alfonso Signorini: “Preparatevi al Tommy Show! Se mi nominate sarò il vostro peggior incubo. Credo che in tutte le edizioni del programma non ci sia mai stato uno come me, sono diverso dagli altri e ve ne accorgerete. Sono vulcanico, un creatore di idee al secondo. Il Gf Vip è una palestra televisiva per chi ama questo lavoro. Il compromesso giusto per conoscere”.

Oltre a mostrare una grande determinazione per la sua nuova avventura nella Casa del “Grande Fratello Vip”, Tommaso Zorzi inizia a parlare del cast, concentrandosi soprattutto su Patrizia De Blanck: “Lei è un personaggio del Gattopardo, la nobile decaduta, quel vecchio stampo lì”. Una primo attacco diretto che può regalarci dei momenti di sano trash nel corso dei mesi.