Grande Fratello Vip, Karina Cascella non farà parte del reality show

Gli autori del GF Vip insieme ad Alfonso Signorini stanno lavorando duramente per cercare di regalare un cast degno di nota ai telespettatori del reality show. Fino a questo momento si mormoravano alcuni nomi che avrebbero ppotuto entrare negli studi di Cinecittà, come il Divino Otelma, Lorenzo Riccardi e Karina Cascella.

Quest’ultima, come svelato in più circostanze, ha dovuto sempre rifiutare la proposta degli autori poiché desiderava restare vicina alla figlia, e anche in questa circostanza pare non essere interessata ad entrare nella Casa.

La smentita di Karina Cascella sulle voci per il GF Vip

Come riporta il sito de “Il Giornale“, una fan dell’opinionista di Barbara D’Urso le ha chiesto delucidazioni sulle ultime voci che piovono sul reality show commentando una sua foto: “Ho letto in giro che farai il Grande Fratello Vip, è vero?”.

Arriva una risposta molto sintetica da parte di Karina Cascella che però smentisce immediamante le indiscrezioni su una sua possibile partecipazione al reality show: “Lo apprendo solo ora”. Karina Cascella non è nuova nel campo dei reality show. Nel 2005 ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island, che ai tempi si chiamava Vero Amore, con il suo fidanzato Emanuele Archimio. Nei tre anni successivi occupa sia il ruolo da corteggiatrice che da opinionista a Uomini e Donne, mentre nel 2008 partecipa alla terza edizione de La Talpa.

Oltre a una piccola apparizione al Grande Fratello Vip, Karina Cascella non ha mai fatto parte di questo reality show. Tuttavia, in una vecchia Instagram stories, svela un piccolo retroscena: “Il primo provino della mia vita l’ho fatto per il Gf! Fui scartata alla fine. Ero quasi dentro, poi mi dissero no”.