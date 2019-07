Grande Fratello Vip, Kabir Bedi potrebbe partecipare al reality show

Kabir Bedi ha ottenuto la sua notorietà in Italia grazie alla serie televisiva del 1976 diretta da Sergio Sollima, Sandokan, tratta dai romanzi di Emilio Salgari. Successivamente recita sia in film italiani che stranieri, partecipando anche ad alcune trasmissioni storiche come “La signora in giallo” e “Magnum P.I.”.

In Italia Kabir Bedi ha partecipato anche alla seconda edizione de L’Isola dei Famosi ambientato nella provincia di Samaná, una delle 32 province della Repubblica Dominicana. Dopo 15 anni dalla sua partecipazione al suo reality show, l’attore potrebbe avere una seconda occasione per ritagliarsi nuovamente uno spazio televisivo.

L’indiscrezione su Kabir Bedi al Grande Fratello Vip

Il sito “Tv Blog” con una esclusiva svela della possibilità di vedere Kabir Bedi all’interno degli studi di Cinecittà e addirittura la trattativa si troverebbe in uno stato avanzato. Il nome dell’attore indiano sembra interessate soprattutto al nuovo conduttore Alfonso Signorini, che farebbe di tutto per averlo nel cast.

L’indiscrezione rilasciato dal sito è la seguente: “A quanto ci risulta, la produzione del programma che non sarà più condotto da Ilary Blasi, ma da Alfonso Signorini, avrebbe contattato l’attore, il quale starebbe valutando la proposta. La sensazione è che alla fine l’accordo tra le parti si troverà e che Kabir Bedi entrerà nella Casa più spiata di Italia”.

Durante la sua ospitata al “Maratea Vip“, insieme alla moglie Parveen Dusanj, l’attore ha ricevuto il “Premio Internazionale Basilicata 2019”. Come riporta il sito “Today”, nella sua intervista sul parco avrebbe rivelato che gli è stato proposto di entrare per una settimana a L’Isola dei Famosi, ma alla fine non hanno trovato nessuno accordo.

La parte interessante viene aggiunta più avanti poiché nella stessa intervista dichiara: “Per altre cose vediamo, certamente qualcosa succederà, abbiate un po’ di pazienza e poi dirò”. Parole che sembrano aprire ad un altro reality show, e la voce sul Grande Fratello Vip quindi non sembra essere una semplice coincidenza.