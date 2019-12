Grande Fratello Vip, il rifiuto di Marco Carta: "Non è vero che farò parte del cast"

Marco Carta negli ultimi mesi sta facendo scalpore per il caso alla Rinascente. Secondo le prime accuse, il cantante avrebbe rubato alcune magliette firmate “Neil Barrett” per un valore di 1.200 euro. Proprio per questo motivo fu arrestato nella giornata del 31 maggio.

Dopo un iniziale lieto fine, in cui Marco Carta è stato ritenuto innocente per il furto da Stefano Caramellino, nelle ultime ore la sua situazione si sta nuovamente complicando. Il pm Nicola Rossato nelle ultime ore ha depositato il ricorso, un documento di 28 pagine, dove chiede 8 mesi di reclusione e il pagamento di 400 euro di multa.

Il futuro di Marco Carta

Al momento non è ancora chiaro il futuro dell’ex vincitore del “Festival di Sanremo”, ma il suo nome, anche grazie all’enorme clamore mediatico creatosi attorno a lui, viene accostato ai reality show. Per esempio in questi giorni è stato più volte nominato come possibile concorrente della quarta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini.

Questa possibilità resta però remota. Come riporta il sito “Gossip e Tv”, Marco Carta avrebbe rivelato su Instagram l’intenzione di rifiutare l’invito fatto dagli autori del “GF Vip”, aggiungendo di essere stato contattato già in passato: “Non è vero che sarò al Grande Fratello Vip. Mi è stato chiesto più e più volte negli anni e anche quest’anno ma ho sempre rifiutato”.

L’ingresso di Marco Carta avrebbe fatto sicuramente bene al reality show, ma mai come quest’anno non mancheranno i personaggi famosi al “Grande Fratello Vip”. Oltre ai già confermatissimi Pago, ex partecipante di “Temptation Island Vip” e Rita Rusic, conosciuta per essere l’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori, in questi giorni vengono accostati il conduttore Michele Cocuzza, Loredana Lecciso, Barbara Alberti e Fabio Testi. Il ruolo di opinionista verrà occupato da Pupo e Wanda Nara.