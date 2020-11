Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, abbiamo assistito a un racconto da parte di Maria Teresa Ruta. La showgirl ha rivelato che, all’età di 20 anni, è stata vittima di uno stupro facendo, nel finale, un appello a tutte le donne a casa.

A dirla tutta non è la prima volta che fa questa confessione, siccome già durante la scorsa settimana ha voluto raccontare alcuni dettagli a Tommaso Zorzi nella Casa. Ma ora in questa diretta si apre a 360 gradi, raccontando altri aneddoti inerenti a questo brutto ricordo.

Le parole di Maria Teresa Ruta

Una volta che Alfonso Signorini ha mandato il filmato Maria Teresa Ruta si confessa: “Come Rosalinda non ho detto nulla ai miei genitori per non dare loro un dolore, ma ragazze lasciatevi aiutare. Non ho denunciato perchè non ho riconosciuto nessuno, sono stata aggredita alle spalle, ma quello che mi hanno fatto è stato un dolore assoluto”.

Con il passare degli anni ha cercato di metabolizzare questa macchia del suo passato: “Io non li guardo gli uomini, quando ho raccontato al papà di Guenda quello che mi era successo mi ha detto ‘se vuoi facciamo un matrimonio bianco’ purchè tu sia felice. Donne non mollate mai e sappiate che non siamo noi noi quelle sbagliate”. Sono arrivati immediatamente degli scroscianti applausi negli studi del Grande Fratello Vip, e anche Alfonso Signorini insieme a Pupo e Antonella Elia hanno voluto applaudire al coraggio mostrato da Maria Teresa Ruta in questa circostanza.

Intanto Maria Teresa Ruta sta conquistando il cuore dei fan del Grande Fratello Vip, dal momento che fino a questo momento è riuscita a salvarsi da ogni nomination. Proprio per questo motivo, anche sepresto per dare i primi bilanci, è una seria candidata per arrivare in finale.