Grande Fratello Vip, il racconto choc di Adua Del Vesco: "Sono stata stuprata all’età di 12 anni"

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda su Canale 5 nella giornata del 16 ottobre, condotta da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Antonella Elia e Pupo, arriva una confessione choc dell’attrice Adua Del Vesco sul proprio passato.

Partendo dall’inizio, Adua non ha passato una settimana molto piacevole, dal momento che ha accusato tanto la mancanza della sua famiglia. L’unica nota positiva è stata quella di aver ritrovato un punto d’incontro con Massimiliano Morra, con la giovane ragazza che si dichiara molto felice per i suoi nuovi atteggiamenti.

Il racconto di Adua Del Vesco

Nel corso della decima puntata l’attrice, interrogata da Alfonso Signorini, ha voluto ripercorrere i momenti più duri della sua vita, compreso lo stupro da parte di una persona molto vicina a lei: “L’ho tenuto dentro di me con la presunzione di farcela da sola, l’ho capito tardi, ma ho capito che è importante chiedere aiuto quando succedono cose come quella che è successa a me quando avevo 12 anni” e poi aggiunge: “Era una persona che conoscevo che mi ha dato un passaggio in macchina, io ho accettato senza alcuna malizia perché non pensavo che succedesse”.

La sua famiglia ha saputo di questo stupro solamente tre anni fa, quando è riuscita a trovare il coraggio di raccontare tutta la verità alla madre. In seguito sottolinea che casi del genere vanno sempre denunciati, anche se ammette che lei all’epoca non ha avuto il coraggio di prendere una decisione tanto forte.

Un altro periodo molto doloroso per Adua Del Vesco è quando ha sofferto di anoressia, periodo in cui arrivò a pesare solamente 32 kg. In studio scorrono le immagini di lei di quegli anni e in lacrime dichiara: “Per me era uno sfogo emotivo, per ogni persona che mi feriva toglievo cibo. Insieme c’era tanta depressione, mi chiudevo in camera e non volevo parlare con nessuno”.