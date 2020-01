Grande Fratello Vip, il figlio di Salvo Veneziano amareggiato dopo la squalifica del padre: "E’ una schifezza"

Salvo Veneziano è stato espulso dal “Grande Fratello Vip” a causa di frasi violente e sessiste su Elisa De Panicis, l’influencer entrata di recente nella Casa. La comunicazione della sua eliminazione è avvenuta in confessionale e subito dopo ha dovuto abbandonare la Casa di Cinettà: la redazione ha così deciso di non aspettare la diretta di questa sera, mercoledì 15 gennaio, per espellere il concorrente.

Proprio questo ultimo aspetto sembra aver infastidito molto il figlio dell’ex gieffino, Giuseppe Veneziano. Il ragazzo sui social ha postato un video dove si scaglia contro il “Grande Fratello Vip”, Mediaset e Striscia la Notizia e il motivo è uno solo: “Tutti stanno parlando di Salvo Veneziano, praticamente questa è un’apocalisse mediatica! Tutto questo perché?“, in pratica il ragazzo non ha accettato il fatto che a Salvo non sia stato dato il diritto di replica immediato.

Grande Fratello Vip, lo sfogo del figlio di Salvo Veneziano

Precisa poi che non giustifica le parole del padre: “Purtroppo non tutti capiscono l’ironia di certe parole, non giustificabili naturalmente ma nascondere una persona per volere non suo, è sbagliatissimo!“, sottolineando il fatto che il padre non “è uno che si nasconde”.

Successivamente, Giuseppe Salvo ribadisce il fatto che se il padre avesse avuto la possibilità di replicare e spiegare i fatti: “Tante e tante cose si potevano evitare“, continua il ragazzo. Poi continua il suo sfogo ripetendo che quello che è stato fatto a Salvo: “E’ una vergogna!“.

Nella puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5 in prima serata, Alfonso Signorini sicuramente affronterà l’argomento, sul web se ne parla ancora molto e gli utenti attendono di sapere cosa ne pensano anche gli ex coinquilini di Salvo. Inoltre, i 3 concorrenti – Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese – che hanno assistito alle parole di Salvo senza intervenire – anzi ridendo a crepapelle – sono a rischio eliminazione e nella terza puntata del GF Vip si conoscerà anche la loro sorte.