GF Vip, il dietrofront di Briatore: "Durante il lockdown avevamo pensato di rimetterci insieme"

In questi giorni Elisabetta Gregoraci, durante una chiacchierata con gli altri compagni nella Casa, ha dichiarato che avrebbe ricevuto una seconda proposta di matrimonio da parte di Flavio Briatore. L’imprenditore però, al settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, ha smentito queste parole etichettandole come una fake news.

Questo riavvicinamento però sarebbe avvenuto durante il periodo di lockdown, dal momento che Elisabetta Gregoraci avrebbe passato molto tempo insieme al suo ex marito. Secondo la conduttrice di “Battiti Live” non sarebbe neanche la prima volta che Briatore avrebbe riproposto un nuovo matrimonio, svelando poi di non aver mai dato una risposta a Flavio Briatore.

Il chiarimento nell’ultima puntata del GF Vip

Come riportato dal sito di “Novella 2000”, Alfonso Signorini legge a Elisabetta Gregoraci la smentita fatta da Flavio Briatore sul suo settimanale, lasciandola stupita. Infatti ad avallare la tesi della Gregoraci ci sarebbero molti testimoni: “Se lui adesso non vuole far vedere questa sua parte più tenera perché gli è dispiaciuto per come ci siamo lasciati, anche se ci rispettiamo e ci vogliamo bene, mi dispiace molto”.

Nella giornata di ieri Alfonso Signorini ammette di aver avuto un contatto telefonico con Flavio Briatore, dichiarando che l’imprenditore è stato molto più clemente del solito: “Questa mattina ho sentito Flavio, gli ho chiesto se era necessario continuare sulla falsa riga degli altri giorni e farmi dire meglio com’è andata. E devo dire che lui ti ha dato ragione. Mi ha detto che durante il lockdown, e sono parole sue, dato che vi volete ancora molto bene, per l’amore di Nathan Falco, avevate pensato di rimettervi insieme”.

Briatore avrebbe pensato a questo riavvicinamento soltanto per il bene di Nathan Falco, anche se ammette che è quasi impossibile un ritorno di fiamma tra lui ed Elisabetta.

Infine, andando nella mistery room, la gieffina riceve un video messaggio da parte del padre e scoppia immediatamente in lacrime.