Grande Fratello Vip, il desiderio di Rita Dalla Chiesa: "Mi piacerebbe fare l’opinionista"

Negli ultimi giorni sta circolando la notizia di un possibile addio di Rita Dalla Chiesa alla trasmissione “Italia Sì”, il talk show pomeridiano di Rai 1 condotto da Marco Liorni. La conduttrice infatti, intervistata dal settimanale “Vero Tv”, afferma che Liorni potrebbe pensare di cambiare l’intera squadra, anche se lei desidererebbe restare negli studi di Viale Mazzini.

Tuttavia Marco Liorni, intervistato da “Il Giornale“, ha speso parole d’affetto per Rita Dalla Chiesa definendola come una persona che ha usato il buon senso. Non si tratta di una vera e propria conferma per la prossima edizione, ma difficilmente il conduttore si priverà di lei.

L’intervista a Rita Dalla Chiesa

In questi giorni ha rilasciato una intervista al sito “CheTVfa“, ove ha parlato della sua esperienza a “Italia Sì”. Ammette di aver trovato alcune difficoltà durante il periodo del lockdown: “Non era facile entrare in studio: a via Teulada il sabato pomeriggio eravamo solo noi a lavorare, mentre per il giornaliero eravamo a Saxa Rubra, dove c’era molta più gente, noi entravamo e c’era la squadra di UnoMattina”. Nonostante questo ci tiene a precisare di aver rispettato tutte le norme previste dal Governo, come quella di indossare la mascherina.

Parlando dei reality show, rivela di aver rifiutato in passato una proposta ricevuta da parte degli autori della seconda edizione de “L’Isola dei Famosi” nonostante abbia avuto molto pressioni per accettare. Il motivo dietro a questa decisione era quello di non lasciare il proprio nipote e il cane Pedro da solo.

E sulla domanda se fosse adatta come opinionista risponde immediatamente di “sì”: “Sull’ultimo Grande Fratello Vip ne avrei avute molte da dire. Arrivavo a parlare da sola oppure a mandare messaggi al capo progetto, Andrea Palazzo, con il quale siamo amici. Sicuramente però non chiameranno me, me lo sono messa in testa”.