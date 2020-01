Grande Fratello Vip, il confronto tra Paola Caruso e Ivan Gonzalez: "Prendi in giro le donne"

Nel 2017 Paola Caruso ha avuto l’opportunità di partecipare a “Supervivientes: Honduras” in onda su Telecinco di proprietà del gruppo Mediaset. L’influencer è riuscita a rimanere nel reality show per 70 giorni, prima di perdere la sua nomination contro Alba Carrillo e Juan Miguel Martínez.

In questa circostanza Paola Caruso ha avuto l’opportunità di conoscere Ivan Gonzalez, noto nel suo paese per essere tronista di “Mujeres y hombres y viceversa”. Questa storia è stata molto importante per lui, poiché è riuscito a farsi conoscere anche in Italia. Lo spagnolo infatti, oltre ad essere uno dei concorrenti di questa edizione del “Grande Fratello Vip“, fu chiamato da Maria De Filippi per diventare tronista a “Uomini e Donne”.

Lo scontro tra Paola Caruso e Ivan Gonzalez

Già nei giorni scorsi, con una intervista da Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque“, Paola Caruso ha lanciato delle frecciatine nei confronti dell’attuale gieffino. Secondo l’opinionista Ivan avrebbe approfittato della sua popolarità solamente per trovare il suo spazio nel piccolo schermo.

In questi ultimi giorni Ivan Gonzalez ha spesso parlato di Paola Caruso all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip”. Per questo motivo la ragazza, nella puntata del 15 gennaio, ottiene un confronto dall’ex tronista. Inizialmente ricorda di aver chiarito una vecchia vicenda capitata a “Superviventes” e poi aggiunge: “Sei venuto più di una volta con me da Barbara d’Urso, io non ho mai detto che siamo stati fidanzati. Non ho detto che sei gay, ma che non abbiamo mai quagliato. La mia sensazione è che fai questo con tutte le donne: si invaghiscono di te e le prendi in giro tutte, non ci metti mai il cuore”.

Il confronto dura all’incirca sei minuti, lasciando con l’amaro in bocca i telespettatori che si sarebbero aspettati un qualcosa di più forte. Ivan infatti non ha praticamente mai avuto l’opportunità di poter dire la sua.