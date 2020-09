Grande Fratello Vip, il cast potrebbe allargarsi con i nomi di Morgan e Giulio Berruti

Mancano poche settimane all’inizio della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. Proprio nella giornata di ieri il conduttore, sul settimanale “Chi“, ha annunciato i venti concorrenti pronti a far parte della trasmissione.

Escludendo pochissimi personaggi famosi, quasi tutti i nomi svelati da Alfonso Signorini sulla rivista sono stati accostati nei scorsi mesi per far parte del “Grande Fratello Vip”. Le soprese però non sembrano finire qui, poiché secondo il sito “Tv Blog” il giornalista starebbe pensando ad altri due nomi per allargare il cast del reality show.

I nomi nuovi per il “GF Vip”

Nei venti concorrenti già annunciati per il “Grande Fratello Vip” potrebbero aggiungersi Morgan e Giulio Berruti. Per “Blogo”: “Non vi parliamo di veri e propri provinati, ma di due nomi di vip che hanno effettuato un colloquio/chiacchierata con il direttore artistico del programma Alfonso Signorini ed i suoi autori”.

Per Alfonso Signorini sarebbe un vero e proprio colpaccio riuscire a convincere il fondatore dei Bluvertigo ad entrare negli studi di Cinecittà. Infatti, con il suo ingresso, si aprirebbero numerose dinamiche di cui parlare, come lo sfratto dalla sua casa di Monza e delle sue due ex compagne Alessandra Cataldo e Asia Argento.

Tuttavia Mediaset, a causa del suo carattere focoso, sembra essere poco convinta che la sua presenza possa portare dei benefit alla trasmissione: “È in atto una attenta riflessione rispetto all’arruolamento di Morgan e non è per niente certo che poi alla fine entri davvero”. Nei prossimi giorni dovrebbero esserci informazioni più chiare sul futuro lavorativo dell’artista.

L’ingresso di Giulio Berruti sembra essere quindi più plausibile, anche se potrebbe avvenire a giochi già iniziati. L’attore romano, classe ’84, viene ricordato per aver recitato in televisione con “È arrivata la felicità” e “Squadra antimafia – Il ritorno del boss”.