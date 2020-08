Grande Fratello Vip, i primi rifiuti ricevuti da Alfonso Signorini

Nell’ultimo periodo Alfonso Signorini, insieme alla sua squadra di autori, sta lavorando duramente per regalare ai fan un cast pieno di stelle per la prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotta insieme ai due opinionisti Antonella Elia e il cantante Pupo.

Per il momento non si conoscono i nomi che hanno detto di “sì” alla proposta di Alfonso Signorini, ma ci sono alcune conferme fatte dai diretti interessati. Per esempio Patrizia De Blanck, in una intervista rilasciata pubblicamente, rivela di aver deciso di intraprendere questa nuova esperienza, e insieme a lei dovrebbero entrare Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento.

Nicola Ventona ed Eva Grimaldi allontanano i rumor

Oltre alle conferme Alfonso Signorini in questi giorni sta ricevendo numerosi rifiuti. Uno dei primi ad aver immediatamente smentito le voci è stato l’attore Gabriel Garko. Altro nome è stato quello di Maddalena Corvaglia, ma l’ex compagna del musicista sembra aver gentilmente declitato la proposta del direttore di “Chi“.

Ovviamente si tratta solamente di voci senza nessun tipo di fondamento, ma nelle ultime ore sono arrivate delle smentite pubbliche. Il primo ad aver detto “no” ai suoi fan è stato Nicola Ventola, l’ex calciatore dell’Inter e del Torino, e l’attrice Eva Grimaldi.

Il nome di Nicola Ventola è stato fatto in queste ultime ore, ma l’ex calciatore non aspetta molto per smentire queste voci sui social network. Infatti l’atleta avrebbe rifiutato la proposta del “GF Vip” solamente per motivi lavorativi: “Non parteciperò al ‘Grande Fratello Vip’ per altri impegni. Grazie“. Eva Grimaldi invece è stata accostata più volte in questi mesi, ma questa volta ha deciso di allontanare i rumor con un post su IG: “Per adesso l’unica casa dove sto per entrare è quella nuova”.