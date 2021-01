Grande Fratello Vip, i fan si schierano con Giulia Salemi lanciando l’hashtag "#iostocongiulia"

Sono passati pochi giorni dalla puntata di Capodanno del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ai suoi due opinionisti Antonella Elia e Pupo, ma solamente nelle ultime ore si stanno accendendo delle dinamiche molto importanti per i concorrenti negli studi di Cinecittà.

Infatti l’ex gieffino Salvo Veneziano ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui Giulia Salemi consuma un rapporto con lo spagnolo Abraham Garcia nel reality show MTV Super Shore. Questa clip ha fatto immediatamente il giro del web, in cui è scappato un like anche da Bruno Pretelli, il padre di Pierpaolo.

I fan si schierano con Giulia Salemi

Come riportato da “Biccy“, la madre Fariba rivela da Federica Panicucci che quella notte di passione è stata organizzata a tavolino: “E’ evidente che è una messinscena ai fini dello spettacolo. Giulia conosceva già Abraham, si frequentavano e proprio per questo l’hanno chiamata al reality. Si vede che è tutto finto. Giulia ha più volte detto che sono 5 anni che non ha una storia. Quando Giulia dice di non avere rapporti, intende un fidanzamento ufficiale. Lei ha avuto due fidanzamenti seri di cui è fiera”.

Quindi trattandosi di una scena creata molto probabilmente ad hoc da parte degli autori di MTV Super Shore iniziano a crollare il castello di carte creato da Salvo Veneziano. La Salemi poi, per tutta la giornata del 3 gennaio, viene difesa anche dagli utenti di Twitter che hanno subito lanciato sul social “#iostocongiulia“. L’hashtag si è trovato in prima posizione per molte ore, in cui si contano più di 17 mila tweet.

Oltre ad essere stata difesa sulla vicenda di Abraham, i fan del GF Vip sono entusiasti per la sua conoscenza con Pierpaolo Pretelli. I due sono molto amati dal pubblico da casa e, nel giro di poche settimane, è stata subito dimenticata la conoscenza dell’ex velino con Elisabetta Gregoraci.