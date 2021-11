Sono ormai mesi che si parla del triangolo amoroso, Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Due sono concorrenti della casa del ‘‘Grande Fratello Vip”, la moglie di Alex, Delia invece è intervenuta più volte nel programma proprio per capire cosa ci fosse tra i due e per attaccare Soleil.

Nella penultima puntata, Delia, ha avuto un chiarimento con entrambi che, come sempre, si sono professati amici. Delia ha anche chiesto al marito di portarle rispetto e di non andare troppo oltre ma poco dopo i due inquilini hanno ripreso la loro solita routine e i loro atteggiamenti che tanto fanno parlare.

Ieri sera invece, nella puntata andata in onda su Canale 5, Signorini ha mostrato ad Alex delle foto rubate dove si vede Delia in atteggiamenti intimi con un uomo.Queste foto sarebbero state scattate dietro al set della serata di sabato a Torino, un evento sulle spose dove Delia era stata invitata. Alex ha subito messo a tacere la cosa dicendo che si tratta di un loro amico, Simone e che tra la moglie e questo amico ci sarebbe solo una bella amicizia. Sembra quindi che Alex non abbia creduto a tutto questo, negando la possibilità che tra Delia ed il loro amico ci sia qualcosa di più.

Intanto, l’influenzer campana, Deianira Marzano, sempre molto informata sul gossip dice: “Vi avevo anticipato che sarebbero uscite queste foto di Delia con un altro uomo. E’ davvero imbarazzante per me ammettere che quello che avevo detto era vero, avrei preferito di no, perché mi sento a disagio per loro”.

Proprio Deianira, l’ormai lontano 3 novembre aveva predetto tutto questo. L’influenzer aveva detto già all’epoca che Delia sarebbe entrata nella casa e che sarebbero uscite delle foto per far ingelosire Alex. Sembra proprio che Deianira già sapesse di queste foto che in effetti sembrano un pò poco naturali. Sarà allora una trovata montata a tavolino?