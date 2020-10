Grande Fratello Vip, gli ascolti convincono Mediaset: il reality potrebbe allungarsi fino a Capodanno

La quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo ed Antonella Elia sta superando ogni tipo di aspettativa. Gli ascolti stanno dando ragione al direttore del settimanale “Chi“, dal momento che attualmente porta a casa una media del 18% di share con dei picchi del 20%.

Il conduttore è stato infatti bravo a creare delle situazioni molto importanti nella Casa, anche se non sono mancati alcuni scandali come l’Ares Gate e le squalifiche di Fausto Leali e Denis Dosio. Uno dei momenti più importanti è stato però il coming out fatto da Gabriel Garko grazie a una lettera scritta nei confronti di Adua Del Vesco.

Le novità sul “Grande Fratello Vip”

Come riporta il sito “Tv Blog” i vertici Mediaset sono felici di come sta andando questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip” e per questo motivo starebbero pensando di allungare di alcune puntate. Inizialmente il reality show doveva finire per i primi giorni di dicembre, ma ora si mormora invece che possa durante fino al mese di gennaio.

Oltre a questo viene confermato anche il doppio appuntamento settimanale che sta piacendo al pubblico da casa: “Ricordiamo che il programma avrebbe dovuto concludersi ad inizio dicembre, invece pare che possa proseguire almeno fino alle feste natalizie e anche oltre. Potrebbe capitare dunque che gli inquilini del Grande fratello vip 5 passino le feste fra Natale a l’Epifania dentro la casa di Cinecittà, compreso il 31 dicembre, con la possibilità che si faccia il classico veglione di Capodanno su Canale 5 direttamente dalla casa del Grande Fratello”.

L’unico problema sembra essere quello di convincere Alfonso Signorini a far continuare il “Grande Fratello Vip” fino a dopo le feste natalizie. Il conduttore è infatti molto legato al Natale che lo passa ormai da svariati anni lontano da tutti in una residenza in montagna.