Grande Fratello Vip, Giuliana De Sio smentisce la sua presenza

La quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, escludendo clamorosi colpi di scena, dovrebbe iniziare verso il mese di settembre. A condurlo Alfonso Signorini, mentre tra gli opinionisti viene confermato solamente Pupo. Al posto di Wanda Nara, al momento, sembra essere favorita l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” Giulia De Lellis.

Sul cast invece, oltre a delle indiscrezioni non ufficiali, il pubblico sa poco o nulla. Solo in una vecchia diretta con la sua amica Simona Ventura, Alfonso Signorini rivela di essere pronto a regalare un cast stellare ai fan del reality show, ammettendo di aver chiuso già per 2-3 vip di caratura nazionale.

Giuliana De Sio smentisce le ultime indiscrezioni

Le ultime voci hanno accostato i nomi di Gianmarco Tognazzi, Asia Argento e Giuliana De Sio per la prossima edizione del “Grande Fratello Vip”. I provini sarebbero stati già fatti, anche se secondo le indiscrezioni mancherebbe qualche dettaglio prima della fatidica firma.

Tuttavia l’attrice Giuliana De Sio, sulla sua pagina ufficiale di Facebook, ha voluto allontanare tutte le voci, dichiarandosi non interessata al reality show: “Non capisco come possa essere uscita una notizia del genere. mi state scrivendo in tanti….. no non è vero assolutamente che parteciperò al Grande Fratello Vip”. Mentre Asia Argento e Gianmarco Tognazzi, per il momento, non hanno ancora lasciato nessun commento.

Per il momento gli unici “certi” sarebbero Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, mentre Alfonso Signorini starebbe cercando di convincere anche Can Yaman, attore conosciuto in Italia per “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” e “DayDreamer – Le ali del sogno”.

