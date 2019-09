Grande Fratello Vip, Gessica Notaro riceve un’offerta da capogiro per partecipare al reality show

La porta rossa di Cinecittà si sta per aprire su una nuova edizione del “Grande Fratello Vip“, quest’anno condotto dal direttore del settimanale “Chi”, Alfonso Signorini. Grande attesa e curiosità di vedere come Signorini affronterà questa nuova sfida in un programma che l’ha sempre visto come opinionista al fianco di Ilary Blasi.

Sul settimanale “Oggi”, Alberto Dandolo lancia uno scoop riguardante una possibile concorrente alla quale è stata offerta una somma di denaro davvero ragguardevole per partecipare al reality show. Stiamo parlando di Gessica Notaro, la bellissima modella e cantante vittima di una terribile aggressione con l’acido da parte del suo ex fidanzato, Tavares.

Grande Fratello Vip, la cifra offerta a Gessica Notaro

Sembra proprio che Mediaset sia molto interessata ad averla nella Casa più spiata d’Italia e proprio per questo motivo le hanno offerto 100.000 euro per accettare di vivere sotto le telecamere per tutta la durata del reality: “Si sussurra che il Biscione le avesse offerto la cifra record di 100 mila euro per partecipare come concorrente alla prossima edizione del noto reality“, si legge sul giornale “Oggi“.

Ma, sempre nel solito articolo, tutti gli entusiasmi vengono subito spenti, perché si rende noto che la Notaro non si è fatta tentare minimamente dalla somma e sembra abbia rifiutato l’offerta: “Gessica Notaro (29 anni) dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle è corteggiatissima dalla tv. A Cologno Monzese gira voce che la bella Gessica abbia rinunciato al GF Vip, nonostante una grossa offerta economica“, rivela sempre Dandolo nella sua rubrica di gossip e anticipazioni.

Quindi, nessuna possibilità di vedere Gessica interagire con altri coinquilini nella dimora del Grande Fratello Vip, anche se in molti sono convinti che sarebbe un’ottima concorrente, per il suo carattere forte e determinato, e un bell’esempio per tutte le persone che stanno affrontando una situazione difficile come la sua.