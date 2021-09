Grande Fratello Vip, fuori la figlia di Al Bano e Lecciso: come cambia la diretta

Partirà ufficialmente lunedì 13 settembre la sesta edizione del Grande Fratello Vip con la prima puntata in diretta. Il cast sta cominciando a prendere forma con i primi nomi ufficializzati sui social del reality show condotto, per il terzo anno consecutivo, da Alfonso Signorini. Tra questi figurano, ad oggi, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni di Uomini e Donne, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan.

L’ufficialità di Gianmaria Antinolfi, ex compagno di Belen Rodriguez, è quasi certa: la produzione sui social ha già sbandierato qualche indizio. Classe 1985 ha lavorato in diverse società del settore fashion e dal 2017 è al timone della direzione delle vendite di due aziende. Tra i flirt più accreditati, oltre quello con l’ex moglie di Stefano De Martino, una breve relazione con Dayane Mello.

Nelle ultime settimane si è chiacchierato molto sulla sostituzione di Al Bano e Jasmine Carrisi a The Voice Senior con Orietta Berti. Per quanto riguarda la figlia di Loredana Lecciso è stata lanciata l’indiscrezione sulla sua eventuale partecipazione come concorrente al reality più spiato dagli italiani.

Dagospia ha confermato che Jasmine Carrisi non farà parte del cast del GF Vip. È stato svelato che la giovane cantante era stata contattata dalla produzione della trasmissione. Una vera e propria trattativa che alla fine è saltata poiché non sarebbe stato trovato un accordo. L’anno scorso la quinta edizione ha registrato spiacevoli inconvenienti tra bestemmie, frasi inopportune e termini spiacevoli, fino ad arrivare al caso più grave di Alda D’Eusanio squalificata immediatamente dopo le insinuazioni su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta.

Per tutelare i concorrenti ed evitare processi in studio, nelle ultime settimane del reality si è cercato di sperimentare la diretta in differita su Mediaset Extra. Per la gioia del pubblico televisivo non ci saranno alcune modifiche: sul canale 55 tornerà il vero live.