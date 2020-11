Grande Fratello Vip, fuori dalla Casa insulti a Dayane Mello: la sicurezza interviene

Dayane Mello negli ultimi giorni ha mostrato molta insofferenza e ha rivolto commenti poco carini verso i suoi coinquilini nella Casa del “Grande Fratello Vip“. La modella brasiliana in varie occasioni si è sfogata per alcuni comportamenti che ha definito ipocriti e falsi, arrivando anche a pensare di lasciare il gioco.

Nella diretta di ieri sera 16 novembre ha avuto un duro confronto con Elisabetta Gregoraci dopo la messa in onda di alcuni filmati che mostravano Dayane commentare la vita professionale e privata dell’ex moglie di Flavio Briatore. La Mello in questi video ha accusato la showgirl di aver avuto successo solo grazie al matrimonio con il facoltoso imprenditore e per questo si è trovata la strada spianata.

La Gregoraci ha risposto insinuando che le parole della Mello erano dovute alla sua gelosia nei suoi confronti e nascondevano una cattiveria che ormai è sotto gli occhi di tutti. Anche l’atteggiamento in puntata di Adua – molto amica con la modella brasiliana – ha fatto intendere che qualcosa non andava, infatti la Del Vesco ha scelto di sedersi vicino alla Gregoraci e non accanto alla Mello.

Caos fuori dalla Casa, la sicurezza è costretta ad intervenire

In queste ore, fuori dalle mura della Casa, un gruppo di persone di è radunato e ha urlato insulti e minacce a Dayane, così come riporta “Il Giornale“. I vipponi hanno sentito arrivare quelle voci e subito si sono alzate le antenne per capire meglio cosa stesse accadendo. In passato già erano accadute situazioni di questo tipo, ma erano grida di sostegno, questa volta invece sembra che siano stati lanciati insulti e addirittura minacce.

La situazione è ben presto degenerata, tanto da rendere necessario l’intervento della sicurezza che ha fatto allontanare questi haters e ha ripristinato l’ordine. Troppo tardi però per non far trapelare la notizia che è rimbalzata su internet, soprattutto attraverso il social Twitter. Così, si sono potuti leggere messaggi che commentavano: “Sì, è vero. Hanno annullato anche le prove di oggi per questo caos che è successo”, e ancora “E’ successo un fatto incredibile. Offese a valanga contro la Mello”.