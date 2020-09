Grande Fratello Vip, Fulvio Abbate invita Adua Del Vesco a dimagrire: i social chiedono la squalifica

I colpi di scena in questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotta da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, aumentano con il passare dei giorni. Inizialmente a fare scalpore è stata Flavia Vento a causa del suo ritiro, per poi proseguire con Fausto Leali che viene squalificato dagli autori per una frase razzista nei confronti di Enock Barwuah.

Negli ultimi giorni invece, grazie a una conversazione avvenuta nella nottata da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, è uscita fuori una presunta setta della “Ares Film”, una vecchia società di produzione. Nelle ultime ore troviamo nuovamente come protagonista l’attrice, ma in questa circostanza ha avuto una piccola discussione con lo scrittore Fulvio Abbate.

Fulvio Abbate nella bufera

Durante il pomeriggio del 24 settembre, Fulvio Abbate stava intrattenendo una conversazione apparentemente innocente con Adua Del Vasco. Come riportato dagli utenti di Twitter, l’attrice si è dichiarata “grossa” e da questo esce fuori una frase dello scrittore poco apprezzata dal web: “Sei grossa? Dimagrisci, se hai questo problema“.

Le critiche sono nate perché in passato Adua Del Vesco ha sofferto di anoressia. Infatti, come ha lei stesso dichiarato durante una conversazione con l’ex volto di “Uomini e Donne” Andrea Zelletta, è arrivata a pesare sotto ai 32 kg e non riusciva neanche a stare in piedi: “Quando pesavo 32-34 kg non riuscivo nemmeno a camminare, lui (il suo fidanzato n.d.r) mi portava al mare, si occupava di me in tutto, mi prendeva di peso e mi portava sul gommone”.

Probabilmente Fulvio Abbate non era a conoscenza di questo duro passato della giovane ragazza, ma una parte del web ha chiesto la sua squalifica. Tra i tanti tweet si può leggere: “#Fuorifulvio sono senza parole, a nessuna persona bisognerebbe dire una cosa del genere, maschio o femmina che sia, poi per lo più a chi ha sofferto di una malattia come l’anoressia, sono senza parole”.