Grande Fratello Vip: Fulvio Abbate farà parte del cast

Il cast della prossima edizione del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, si sta formando in questi giorni. Per il momento però gli unici nomi certi sono quelli di Elisabetta Gregoraci, Patrizia De Blanck e Flavia Vento.

Nel cast dovevano far parte anche Nicola Ventola ed Eva Grimaldi, ma i due hanno smentito categoricamente la loro presenza con un breve comunicato pubblicato su Instagram. I nomi in ballo sono ancora tanti, ma nelle ultime ore è uscito fuori un altro personaggio famoso mai citato fino a oggi.

Fulvio Abbate farà parte del cast

Secondo il sito “Marida Caterini” nel cast della quinta edizione ci sarà anche lo scrittore siciliano: “Fulvio Abbate è il nuovo concorrente del GF Vip 5. Il reality show torna su Canale 5 a partire da lunedì 14 settembre con un doppio appuntamento infrasettimanale. Al timone ritroviamo Alfonso Signorini affiancato da Pupo. Mentre Wanda Nara è stata sostituita da Antonella Elia che è arrivata in finale nella scorsa edizione”.

Oltre al suo lavoro da scrittore, negli anni Fulvio Abbate si è dedicato al ruolo di critico d’arte contemporanea, specializzandosi sia sul classico che l’avanguardia. Proprio seguendo questa sua passione ha scritto alcuni libri su alcuni storici artisti come Mario Schifano, Yves Klein, Joseph Beuys, Ettore Sordini, Alighiero Boetti e Piero Manzoni.

In televisione ha invece esordito in “Blob, di tutto di più“, programma satirico di Rai 3, ove dirige una rubrica intitolata “Tutto Brecht”, una lettura personale dei drammi di Bertolt Brecht, dove egli stesso recita ogni personaggio. Attualmente collabora con alcuni dei quotidiani più conosciuti in Italia come il “Corriere dello Sport – Stadio”, mentre sul web scrive su “Linkiesta”, “Huffington Post” e “Dagospia”.

Nei primi mesi del 2019 inaugura poi il suo canale YouTube chiamato “Pack“, ove quotidianamente aggiorna i suoi fan sull’attuale situazione in Italia e del mondo.