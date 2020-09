Grande Fratello Vip, Fulvio Abbate eliminato dalla Casa: "Sono contento di non vedere più Francesco Oppini"

Nella quinta puntata del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Antonella Elia e Pupo, è andata in scena la prima eliminazione di questa edizione. I personaggi famosi che sono andati in nomination erano: Fulvio Abbate, Franceska Pepe, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco.

Si tratta di quattro nomi molto influenti negli studi di Cinecittà, poiché tutti hanno fatto parlare per motivi diversi. Fulvio Abbate per esempio è stato fortemente critico nei confronti del gruppo che definisce banale. Franceska Pepe invece ha avuto un paio di scontri molto pesanti con Tommaso Zorzi, mentre Massimiliano Morra e Adua Del Vesco si ritrovano al centro dell’attenzione per il caso “Ares Gate”.

Fulvio Abbate il primo eliminato del “GF Vip”

Nel primo verdetto a salvarsi è Franceska Pepe, anche se molti hanno criticato i suoi comportamenti nella Casa. Tra le più critiche nei suoi confronti sono Dayane Mello, Stefania Orlando e Adua Del Vesco che dichiarano di aver legato molto poco con l’influencer.

Il secondo a salvarsi è invece Massimiliano Morra, mentre durante il testa a testa tra Adua e Fulvio Abbate si salva la giovane attrice. Quindi a dover lasciare la Casa più spiata d’Italia è lo scrittore siciliano, che viene però difeso dalla Contessa Patrizia De Blanck: “Mi dispiace molto perché con lui avevo molte cose di cui parlare” e viene salutato con affetto anche da Alfonso Signorini: “Mi dispiace perché perdiamo un grande concorrente e non sono frasi di circostanza”.

Invece Fulvio Abbate, prima di lasciare il “Grande Fratello Vip”, lancia un’ultima frecciatina nei confronti di Francesco Oppini, dimostrando per l’ennesima volta che i due non sono mai riusciti a legare: “Vorrei dire che sono contento di non vedere più Francesco perché è grazie a figure come lui che il gruppo si sfalda“.