Grande Fratello Vip, Fulvio Abbate contro tutti: "Qui c’è troppa banalità"

Nella giornata di ieri i concorrenti della Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo su Canale 5, hanno letto una parte dei tweet che hanno rilasciato i concorrenti su di loro.

Tra i tanti complimenti ovviamente ci sono anche delle offese, e il più preso di mira in questo senso è Fulvio Abbate. Lo scrittore siciliano però non sembra aver apprezzato alcune critiche ricevute dagli utenti sui social network, e per manifestare il suo dissenso lancia una frecciatina ai suoi compagni di viaggio.

Le parole di Fulvio Abbate

Come riportato dal sito del “Grande Fratello Vip”, Abbate è stato accusato di essere fin troppo saccente verso gli altri ragazzi nella casa e Francesco Oppini, senza esitare un momento, glielo fa notare: “Anche prima quando si parlava di Anna Tatangelo hai fatto un commeto come se non fosse obbligatorio sapere chi è” mentre lo scrittore ribatte: “Ti sfugge il concetto di gusto, io parlvato del vestire, non penso che i miei siano commenti da portineria”.

Con il passare dei minuti il tono di Fulvio Abbate inizia a diventare più pesante nei confronti del gruppo, ma Francesco Oppini prende le loro difese: “Il mio pensiero è che a volte parli in modo denigratorio, sembra che snobbi le persone” mentre lo scrittore, in maniera abbastanza stizzita, rivela: “Io non sopporto la banalità, mi aspetto qualcosa di più sincetamente”.

Arriva anche la risposta di Francesco Oppini, ove sottolinea che si aspetta un qualcosa di più anche da Fulvio Abbate, dal momento che fino a questo momento è rimasto molto distaccato rispetto agli altri ragazzi nella Casa. A provare a farlo ragionare è Patrizia De Blanck, ma Fulvio sembra essere amareggiato che molti dei concorrenti di lui abbiano un parere piuttosto negativo.